A casi un año de su grave accidente, Jeremy Renner encara lo nuevo de "Mayor of Kingstown"

Casi un año después del grave accidente que sufrió con una máquina quitanieves y que le provocó la fractura de más de 30 huesos, el actor estadounidense Jeremy Renner volvió a estar en actividad y está retomando los rodajes de la tercera temporada del drama criminal "Mayor of Kingstown".

Según informó el sitio especializado Entertainment Weekly, la noticia trascendió mediante una publicación en Instagram de su compañera de elenco Emma Laird, que compartió una imagen de ambos en preparativos en el set con la leyenda "Está sucediendo. De nuevo con mi amigo favorito la semana que viene", y que más tarde fue republicada por el propio Renner en su cuenta.

En "Mayor of Kingstown", cuya tercera entrega había sido confirmada por la plataforma de streaming Paramount+ en septiembre pasado, el intérprete -conocido mundialmente por encarnar a Ojo de Halcón en la franquicia cinematográfica de Marvel- es Mike McLusky, un exdelincuente que trabaja junto a su hermano, Mitch (Kyle Chandler), para manejar el sistema de prisiones privadas que funcionan como la más rentable industria de Kingstown, una dura localidad del estado de Michigan.

La dupla, que a veces cuenta con la colaboración de su fría madre, Miriam (la dos veces ganadora del Oscar Dianne Wiest), opera como una poderosa fuerza que resuelve problemas entre facciones de la ciudad, poniéndose en el lugar de mediadores entre quienes están dentro y fuera de los penales, sea cumpliendo condena o trabajando en las fuerzas de seguridad.

El 1 de enero de este año, Renner estuvo entre las principales noticias del mundo del espectáculo estadounidense cuando, de acuerdo a las declaraciones realizadas por Darin Balaam, sheriff del condado de Washoe, el vehículo del actor, que era conducido por un miembro de la familia, se quedó atascado en la nieve cerca de su casa, próxima a la ciudad de Reno, Nevada.

El actor "fue a recuperar su PistenBully, un equipo de remoción de nieve extremadamente grande, en un esfuerzo por hacer que su vehículo se moviera. Después de remolcarlo con éxito, salió de su PistenBully para hablar con un miembro de su familia. En este punto, se observó que la máquina comenzó a rodar. En un esfuerzo por detenerla, el señor Renner intenta volver al asiento del conductor del PistenBully. Es en este punto cuando lo atropelló", agregó entonces el titular de la Policía local.

Tras trasladarlo a un hospital con un helicóptero dada la dificultosa cantidad de nieve que obstaculizaba el acceso a la zona, Renner permaneció en terapia intensiva hasta su alta casi 20 días después, y en los días posteriores a su internación, el también nominado al Oscar por sus roles en la ganadora a Mejor película "Vivir al límite" (2010) y "Atracción peligrosa" (2011) comenzó a utilizar su cuenta de Instagram para mantener informados a sus fans sobre su estado de salud.

En octubre pasado, contó en diálogo con la CNN que se sentía "muy bendecido y con suerte de estar íntegro, de poder caminar y vivir la vida": "Soy muy claro en esto. Mi vida ahora es muy magra, si eso tiene sentido. No hay más excesos en mi vida. No tengo tiempo para eso. Y hay algo muy hermoso en tener ese superpoder", dijo. (Télam)