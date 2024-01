A los 100 años falleció Glynis Johnsa, actriz de "Mary Poppins"

La actriz británica Glynis Johns, conocida por interpretar a la madre de los niños en la película "Mary Poppins", murió ayer en California a los 100 años, informó su manager a la prensa internacional.

"Glynis se abrió camino en la vida con inteligencia, ingenio y amor por el desempeño, lo que afectó a millones de vidas", dijo su manager Mitch Clem en un comunicado reproducido por el sitio especializado Variety.

Y agregó: "Hoy es un día sombrío para Hollywood. No sólo lamentamos el fallecimiento de nuestra querida Glynis, sino que lamentamos el fin de la edad de oro de Hollywood".

Johns hizo su debut cinematográfico en 1938, cuando aún era una adolescente, pero no se destacó hasta una década después, cuando interpretó a una sirena en "Miranda" y tuvo un éxito, tanto que en 1954 se estrenó una secuela, "Mad About Men".

Johns tuvo una larga carrera teatral que la vio debutar en Londres en 1935. Ocho años después protagonizó "Peter Pan". Hizo su debut en Broadway en "Gertie" en 1952 y regresó para el papel principal en "Major Barbara", dirigida por Charles Laughton, cuatro años después.

El gran giro de su carrera ocurrió cuando fue elegida para la adaptación de Disney de la novela "Mary Poppins" de la autora australiana Pamela Lyndon Travers. El problema fue que Johns pensó que la habían elegido para interpretar a Mary Poppins. Para ayudarle a digerir que había sido elegida como la Sra. Winifred Banks, madre de los niños en el filme estrenado en 1964 y protagonizado por Julie Andrews, Walt Disney ordenó a su legendario equipo musical, los Sherman Brothers, que escribieran un gran número para el personaje.

Así fue que hicieron sufragista a la señora Banks, lo que explicaba por qué estaba fuera de casa y necesitaba una niñera. Gracias a eso, Johns interpretó "Sister Suffragette" en la película final.

Luego del gran éxito que significó para su carrera esa icónica película de Disney, Johns ganó un Tony por su papel de Desiree Armfeldt en la producción original de Broadway de "A Little Night Music" de Stephen Sondheim, presentando la canción "Send in the Clowns", escrita para ella por Sondheim. Además, fue nominada al Oscar por su papel secundario en "Tres vidas errantes" de 1960.

Johns tuvo una larga carrera en películas inglesas, pero más recientemente había aparecido en filmes norteamericanos como "El árbitro" de 1994, protagonizada por Denis Leary, en la que interpretó a la madre del personaje conflictivo de Kevin Spacey.

Johns interpretó a la abuela de Peter Gallagher, temporalmente en coma, en la comedia romántica de 1995 "Mientras dormías", en la que participaron Sandra Bullock y Bill Pullman. Su última aparición en la pantalla se produjo en "Superstar" (1999) de Molly Shannon, en la que interpretó a la abuela. (Télam)