A más de 20 años del hecho, condenan a los asesinos del DJ del grupo de rap Run-DMC

Dos hombres fueron condenados ayer en Nueva York por el asesinato de Jam Master Jay, el DJ del fundamental grupo de rap Run-DMC, ocurrido en 2002 mientras trabajaba en su propio estudio de grabación en Queens, según informó la prensa estadounidense.

Se trata de Karl Jordan Jr., ahijado de la víctima, y Ronald Washington, un viejo amigo que se alojaba en la casa de la hermana del DJ, quienes atacaron al artista a raíz de un fallido negociado relacionado con drogas, según determinó la Justicia neoyorquina.

Los fiscales acusaron también a un tercer hombre llamado Jay Bryant, quien será juzgado en otro proceso previsto para 2026.

En el ataque a Jam Master Jay también fueron baleados su asistente Uriel "Tony" Rincón y Lydia High, una empleada de su propia discográfica, quienes sobrevivieron y resultaron claves con sus testimonios para condenar a los culpables.

Precisamente, el principal fiscal del caso, Breon Peace, señaló que la demora en poder resolver el caso se debió a las amenazas que sufrieron los testigos por parte de los asesinos a lo largo de estos años.

“Los testigos en el estudio de grabación conocían a los asesinos y estaban aterrorizados de que pudieran tomar represalias si cooperaban con las autoridades e identificaran a los despiadados verdugos del señor Mizell (apellido real de la víctima). Pero su fuerza y determinación al testificar en este juicio fue un triunfo del bien sobre el mal y del coraje sobre el miedo”, dijo el fiscal a la prensa local.

En cuanto al móvil, la Justicia determinó que la víctima, quien había ingresado al negocio de las drogas cuando comenzó a desvanecerse su éxito, había dejado fuera de una importante transacción a sus futuros verdugos, por lo que decidieron vengarse.

Los culpables habían sido arrestados en 2020 y se declararon inocentes en todas las instancias en las que fueron indagados. Ahora deberán esperar una nueva audiencia para que se fije la pena que, en principio, se estima que no bajará de los 20 años de prisión.

Jam Master Jay integró junto a Joseph “Run” Simmons” y Darryl “DMC” McDaniels el emblemático grupo de rap Run-DMC y desde sus bandejas resultó clave en éxitos como "Rock Box", "It´s Tricky" y "King of Rock", como así también en "Walk This Way", el clásico de Aerosmith, reversionado en una recordada colaboración entre ambas bandas. (Télam)