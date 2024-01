A nueve años de su último show, No Doubt se reúne para el festival Coachella 2024

A nueve años de su último show, No Doubt anunció su reunión para participar del tradicional festival Coachella, que se realizará en California los fines de semana del 12 al 14 y del 19 al 21 de abril, y presenta a Lana del Rey, Tyler The Creator y Doja Cat como cabezas de cartel.

Así lo informó la propia banda a través de un video publicado en sus redes sociales oficiales en el que sus cuatro integrantes originales protagonizan una suerte de paso de comedia.

Se trata de una reunión por zoom entre la cantante Gwen Stefani, el bajista Tony Kanal, el baterista Adrian Young y el guitarrista Tom Dumont en el que se consultan si desean reunirse para un show, mientras de fondo suena su clásico "Just a Girl".

Poco después de esta publicación se anunció la grilla del encuentro musical en donde está incluida la banda, que por su parte emitió un comunicado que dice: "¡Nos vemos en el desierto este abril!".

El grupo estaba virtualmente separado desde hacía nueve años, cuando ofreció su último show, a pesar de que en 2023 fue noticia por el lanzamiento en vinilo de su segundo disco "The Beacon Street Collection", de 1995.

Además, el video de la canción "Don´t Speak", su primer gran éxito, llegó a los mil millones de reproducciones en YouTube y se convirtió en uno de los 20 clips de la década del `90 en alcanzar esa cifra.

No Doubt tuvo su explosión mundial a mediados de los `90 con su tercer disco "Tragic Kingdom", que precisamente incluía los mencionados éxitos "Don´t Speak" y "Just a Girl". En 1997, en medio de su gira presentación del disco, la banda actuó en el estadio de Ferro, en Caballito, como apertura de la segunda visita de David Bowie a nuestro país, en el marco del Festival Rock and Pop.

Con su reunión para Coachella, la banda se suma a un importante listado de grupos que regresaron para participar de ese encuentro musical, entre los que destacan Jane´s Addiction, Pixies, Rage Against the Machine y The Stooges, además de la versión de Guns `N´ Roses con los históricos Axl Rose, Slash y Duff McKagan. (Télam)