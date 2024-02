Abel Pintos abrió anoche la edición 50 de la Serenata a Cafayate

La edición 50 de la Serenata a Cafayate, considerada uno de los principales festivales folclóricos del país, comenzó anoche con una emotiva presentación de Abel Pintos, que hizo vibrar a la Bodega Encantada, donde esta noche actuará Luciano Pereyra, mañana lo hará Sergio Galleguillo y el sábado estará Oscar "El Chaqueño" Palavecino, entre otros artistas.

“Me siento verdaderamente agradecido cada año de poder ser parte de este festival hermosísimo. La oportunidad que me dan siempre es muy importante pero especialmente en estos 50 años, gracias por el honor de convocarme”, dijo Abel Pintos, al saludar al público presente en la Bodega Encantada.

Luego, aseguró que “cada año construye la historia de esta fiesta, que forma parte del ADN y la identidad de toda Salta, pero estos momentos son realmente especiales y van a quedar en nuestros corazones marcados” y expresó su deseo "que sean muchos años más de esta Serenata”.

Durante su presentación, el reconocido artista emocionó al público con canciones como "Quien Pudiera", "Cómo te extraño", "No me olvides", "Aquí te espero", "Corazón hambriento", "Deseos de cosas imposibles", "Abrazándonos", "Aventura", "El hechizo", "Camina", "Y la hice llorar" y "El Alcatraz".

Tras estar durante una hora y media en el escenario Payo Solá, Abel Pintos se despidió agradeciendo a Salta y Cafayate “y a todas las personas que viajan desde tantos lugares para acompañarme” y para “apoyar esta fiesta”.

“Que sean muchos años más. Hasta la próxima y que la próxima sea pronto”, sostuvo el cantante, tras lo que aseguró estar “orgulloso” de pertenecer a “esta generación de artistas” en el país.

En los bises, interpretó las canciones "Motivos" y "De solo vivir", con las que cerró finalmente su presentación en Cafayate.

En esta primera noche, actuaron también Raúl Barboza, Juan Fuentes y Canto 4, entre otros, mientras que para hoy está programada la presentación de Luciano Pereyra, además de Nahuel Pennisi, Alma Carpera y otros artistas locales.

En tanto, mañana viernes subirán al escenario Sergio Galleguillo, Lázaro Caballero, Bruno Arias y Franco Barrionuevo, mientras que la noche de cierre estará a cargo del Chaqueño Palavecino, el Indio Lucio Rojas, Las Voces y Diableros de Orán, Yamila Cafrune y Mariana Cayón, entre otros.

Una serie de actividades se desarrollan en Cafayate en torno a este festival, como peñas folclóricas y los corsos tradicionales, además de los festejos por el carnaval en la plaza central del pueblo, que está a 189 kilómetros de Salta Capital, en los Valles Calchaquíes, y es uno de los principales destinos turísticos de la provincia de Salta.

Entre el público estuvieron anoche la intendenta Rita Guevara y el ministro de Turismo y Deportes de Salta, Mario Peña, entre otras autoridades. (Télam)