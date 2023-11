Adrián Suar se sumó como productor a la versión local de "School of Rock, el musical"

Adrián Suar se sumó como productor de "School of Rock, el musical", basado en la mítica película protagonizada por Jack Black que se estrenará en Argentina en el escenario del Gran Rex en mayo del 2024.

Suar tomó la decisión luego de ver la versión madrileña del musical que llevan adelante las argentinas MP Producciones, Ozono Producciones, Carlos y Tomas Rottemberg y Preludio Producciones, y que son las mismas que llevarán adelante el musical en Buenos Aires, informaron en un comunicado de prensa.

"Estoy muy feliz de sumarme a un proyecto con estas características, con los mismos productores que llevaron adelante 'Matilda'", destacó Suar, que en octubre fue a ver "School of Rock" y quedó impresionado con la magnitud de la puesta.

Y agregó: "Cuando los vi en España me impresionó el talento y lo que transmiten los chicos en escena y la puesta es impresionante. Tengo mucha expectativa de la obra que vamos a poder ofrecer en mayo en 2024 en el Gran Rex".

"School of Rock, el musical", basado en la mítica película protagonizada por Jack Black en 2003, narra las desventuras de Dewey Finn, un desocupado que, tras ser echado de su propia banda de rock, asume la identidad de su compañero de cuarto y comienza a dar clases de música en una prestigiosa escuela. Allí, enseña a sus alumnos sobre la pasión que genera el rock and roll y todos deciden formar una banda para competir por un gran premio.

La versión teatral del compositor Andrew Lloyd Webber, con letra de Glenn Slater y libro de Julian Fellowes, ya conquistó Nueva York, Londres, China, Corea, Australia, Nueva Zelanda, San Pablo, Sudáfrica y Madrid.

El equipo creativo argentino está compuesto por Ariel Del Mastro, que tendrá a su cargo la dirección general; Marcelo Caballero en la dirección actoral, Analía González en la dirección coreográfica, Jorge Ferrari en el diseño escenográfico, Federico Vilas en la producción musical y Sebastián Mazzoni en la dirección vocal.

La preventa de las entradas ya está disponible en https://www.tuentrada.com. Quienes las adquieran en esta instancia, podrán presenciar un ensayo junto a parte del elenco antes del estreno en el Teatro Gran Rex. (Télam)