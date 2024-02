Alfonso Herrera, entre doblar a Miyazaki y rodar con Sosa Villada

Más de medio millón de espectadores en Argentina escucharon en cines en el último mes la voz del artista mexicano Alfonso Herrera, quien presta su oficio como doblajista en los largometrajes animados "Patos" y "El niño y la garza", dos de las atracciones de la cartelera local.

Herrera encarna a Mack, el padre de la familia principal de "Patos", filme que ha vendido unas 427.000 entradas desde su estreno un mes atrás; y también asume a Garza, uno de los protagonistas de "El niño y la garza", delicioso animé del maestro japonés Hayao Miyazaki que llegó a los cines argentinos el 11 de enero reuniendo desde entonces una audiencia de 119.935 personas.

El mexicano nacido hace 40 años en la capital del país, integró la formación inicial del conjunto pop RBD (entre 2004 y 2009) y protagonizó populares tiras como "Clase 406", "Rebelde" y "Camaleones", las series "Sense8" y "Ozark", y filmes entre los que destacan "Amarte duele", "Venezzia", "Así es la suerte", "El elegido" y "El baile de los 41".

"Llegué al proyecto de 'El niño y la garza' gracias a la admiración que le tengo a Miyazaki. Yo esperaba esta película y te voy a contar una historia: Yo no estaba dentro de los planes de ser parte del doblaje en español, pero fuimos, tocamos la puerta, les dijimos 'oigan nos encantaría ser parte de este proyecto nos encantaría ser parte de este doblaje' y aunque dudaron un poco me hicieron la prueba, gustó y la mandaron a Japón para su aprobación", repasa Herrera a Télam.

Desde esa admiración por el autor de notables largometrajes como "El viaje de Chihiro", "Mi vecino Totoro" y "El increíble castillo vagabundo", entre más, el actor y músico comenta que "Miyazaki siempre nos tiene acostumbrados a que probablemente está estrenando la que va a ser su última película y entonces y por si acaso fuera así, decidí que era mi momento".

Por ese impulso entre el desafío interpretativo y la fascinación por el cineasta de 83 años, quien desde septiembre de 2020 es Embajador de Buena Voluntad de la ACNUR para la ONU, postula: "Digamos que me di cuenta que soy el arquitecto de mi propia vida y tengo que crear mis propias oportunidades".

Consultado acerca de la película, Herrera comienza por destacar que se trata de "una historia que habla de un niño de 12 años que tiene un viaje fantástico pero al mismo tiempo tiene un viaje hacia adentro donde entiende lo que es la responsabilidad".

"Allí -abunda- te das cuenta de cómo a veces los silencios son más potentes que un diálogo en sí o el ritmo de la película. Yo disfruté mucho de poder concentrarme en los lienzos y no necesariamente estar constantemente leyendo los subtítulos y también escuchar el idioma original para conectar de otra manera, conectar mucho más".

Y acerca de su personaje de Garza, el intérprete apunta: "Por momentos es un antagonista, por momentos es un recurso cómico, por otros momentos es una figura paternal, cuasi gurú, que lleva un nivel de complejidad y llega a un nivel de peso mucho más profundo".

Pese a este destacado tránsito como doblajista, Alfonso aguarda el estreno del filme "Tesis sobre una domesticación", basado en la novela homónima de la cordobesa Camila Sosa Villada, que es la coprotagonista en este filme producido por La Corriente del Golfo, firma de Gael García Bernal y Diego Luna, que se filmó el año pasado en Argentina bajo las órdenes del cineasta local Javier Van de Couter.

"Para mí fue un placer y un privilegio poder compartir el set con Camila porque aparte de ser una escritora tremenda y una de las plumas más necesarias, ácidas y brillantes que tenemos en Latinoamérica, disfruté mucho trabajar con ella porque también es una gran actriz", subraya Herrera.

"Tesis sobre una domesticación" que tuvo rodaje en la Ciudad de Buenos Aires y en la región cordobesa de Traslasierra, incluyó en su reparto a Carlos Cano, Marcos Molina Tabares y Susana Varela y se encuentra en proceso de postproducción para luego armar su agenda de festivales y estrenos.

Télam: ¿Cómo aparece la decisión de hacer doblaje en tu camino artístico?

Alfonso Herrera: Generalmente mi día a día es en un set con una cámara enfrente o en un escenario con público, por lo que el doblaje, que tiene grandes maestros en Latinoamérica y específicamente en México y en Argentina también, yo lo abordo con mucho respeto, con mucha escucha y tratando de hacer equipo y de intentar conectar con la mayor verdad posible siguiendo las directrices de cada proyecto.

T: Sobre el carácter de cada trabajo ¿Qué diferencias supone ir de "Patos" al universo de Miyazaki?

AH: Las animaciones norteamericanas que son a las que constantemente estamos acostumbrados, están llenas de dopamina, de energía, de luz y de proyección de la voz, mientras que la animación de Miyazaki te lleva hacia un lugar totalmente diferente. Es otro trabajo con un fondo definitivamente distinto, pero cada uno tiene sus complejidades y sus retos específicos.

T: ¿Qué podés contar específicamente sobre "Patos"?

AH: Que es una película muy divertida a la que me llevé a mis dos hijos, tengo uno de tres y otro de siete, y nos la pasamos muy bien porque "Patos" es una película que se disfruta mucho en familia.

T: En tu trabajo como doblajista te tocó encarnar a Amadeo en "Metegol", el filme animado del argentino Juan José Campanella…

AH: Te voy a hacer totalmente honesto y diré que nunca entendí por qué para "Metegol" hicieron el doblaje del español argentino al español neutro cuando el original era espectacular. Pero lo hice felizmente y tuve la posibilidad de conocer a Campanella e ir a cenar con él y conocer sus anécdotas, algo que fue el "highlight" (lo destacado) de haber hecho ese proyecto.

(Télam)