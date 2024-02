Amplia gira por todo el país del guitarrista de jazz Mike Stern

El renombrado guitarrista de jazz y rock Mike Stern, quien integrara bandas de gigantes de la música contemporánea como Miles Davis y Jaco Pastorius además de desarrollar una increíble carrera solista, vuelve al país para una serie de presentaciones que se desarrollarán en Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Cipolletti, Mendoza y Mar del Plata.

En el marco del tramo sudamericano de su gira, Stern, de 71 años, abrirá su tour argentino el viernes 1 de marzo en Café Berlín de la Capital Federal, mientras el sábado 2 se presentará en El Galpón de la Música de la ciudad de Rosario y el domingo 3 en Studio Teatre de Córdoba, para cruzar el charco y tocar el martes 5 en la Sala Zitarrosa de Montevideo.

Las presentaciones de Stern, que tocará al frente de un combo que componen también su esposa Leni (guitarrista y cantante) el bajista argentino Javier Malosetti, el baterista argentino residente en Nueva York Juan Chiavassa y el saxofonista estadounidense Bob Franceschini, continuarán con una nueva presentación en Café Berlín de la Ciudad de Buenos Aires, prevista para el miércoles 6 de marzo.

Y luego se presentará el jueves 7 en el Complejo Cultural Cipolletti, Río Negro; el viernes 8 en Teatro Oriente de la ciudad de Santiago de Chile; el sábado 9 en el Cine Teatro Plaza de la ciudad de Mendoza para finalizar en Dickens de Mar del Plata el lunes 11.

Con una particular mirada sobre la guitarra en el jazz y el rock, Stern resalta como instrumentista y compositor fundamental de las últimas décadas, habiendo visitado la Argentina en otras siete oportunidades, entre ellas 1998, 2006 y 2009.

Oriundo de Boston, y graduado en el Berklee College of Music. Mike Stern es considerado uno de los grandes guitarristas de su generación. Su carrera tomó impulso cuando formó parte de la banda de Miles Davis, en su renovada y activa vuelta de comienzos de la década del 80.

Con Davis participó de la grabación en "The Man With the Horn" (1981) y "Star Peopole" (1983) y del álbum en vivo "We Want Miles" editado en 1982 y que recoge shows realizados en Boston, Nueva York y Tokyo en 1981, en su vuelta a los escenarios después de cinco años de ausencia.

También fue parte de la banda de Jaco Pastorius, mientras que el notable bajista participa en un tema de su segundo álbum de estudio, "Upside Downside", de 1986.

En sus registros solista grabó con musicos como el baterista Billy Cobham, que lo llama a su banda con apenas 20 años, Jack DeJohnette, Vinnie Colaiuta, Michael Brecker, Dave Weckl, John Pattituci, Dennis Chambers, Richard Bona, Victor Wooten, por solo nombrar algunos. Como solista tiene más de 15 discos editados y seis nominaciones al Grammy. (Télam)