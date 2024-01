Anuncian que "The Mandalorian & Grogu" será la nueva película de Star Wars, dirigida por Jon Favreau

"The Mandalorian & Grogu" será el próximo largometraje de la franquicia de Star Wars, que será dirigida y producida por Jon Favreau y comenzará a rodarse a fin de año.

Star Wars expande su universo de la mano de Favreau, creador de la serie de Disney+ "The Mandalorian" y director de "Iron Man", la primera entrega de la franquicia del Universo Cinematográfico de Marvel en 2008.

La película comenzará a filmarse a finales de este año y seguirá a Din Djarin, encarnado por Pascal, que en la serie es un cazarrecompensas que explora la galaxia y tiene por misión atrapar a Grogu, conocido como Baby Yoda, informaron los portales especializados de Hollywood.

"The Mandalorian" tuvo tres temporadas y tiene una cuarta en desarrollo pero aún resta saber dónde encajará la próxima película en la línea de tiempo de la serie.

El largometraje se perfila como la cabeza de una nueva ola de producciones audiovisuales de Lucasfilm, cuya última película fue "The Rise of Skywalker" en 2019, que dio un cierre a los nueve filmes originales.

Desde ese último estreno se anunciaron nuevas entregas a cargo de la directora Patty Jenkins y el productor de Marvel Kevin Feige, pero nunca se materializaron y desde entonces Star Wars lanzó dos series, "The Book of Boba Fett" y "Ahsoka", además de la próxima "Skeleton Crew".

“The Mandalorian & Grogu” encabezará la próxima lista de desarrollo de largometrajes de Lucasfilm, que incluye películas separadas de “Star Wars” dirigidas por Sharmeen Obaid-Chinoy, James Mangold y Filoni.

"Me ha encantado contar historias ambientadas en el rico mundo que creó George Lucas y la perspectiva de llevar al Mandalorian y su aprendiz Grogu a la pantalla grande es extremadamente emocionante", dijo Favreau en un comunicado.

Favreau producirá la película junto a la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, y el creador de “Ahsoka”, Dave Filoni.

"Jon Favreau y Dave Filoni han introducido en Star Wars dos personajes nuevos y queridos, y esta nueva historia encaja perfectamente en la pantalla grande", destacó Kennedy. (Télam)