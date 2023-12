Anunciaron las nominaciones del rubro televisivo para los próximos Critics' Choice Awards

Con un total de 23 nominaciones, la plataforma HBO Max, del conglomerado Warner Bros. Discovery, se ubicó como el servicio de streaming con más candidaturas en el rubro televisivo de la 29na. edición de los Critics' Choice Awards, que serán entregados el próximo 14 de enero por la asociación que reúne a más de 600 críticos de Estados Unidos y Canadá.

En tanto, el miércoles 13 de diciembre se anunciarán las nominaciones del rubro cinematográfico, para completar la lista de producciones que dirán presente en la ceremonia que tendrá a la comediante Chelsea Handler en el rol de conductora.

El primer puesto de la nómina, con seis candidaturas, lo ocupa "The Morning Show" (Apple TV+), que con su tercera temporada cosechó lugares en las ternas de Mejor serie dramática, Mejor actriz para Jennifer Aniston y para Reese Witherspoon, Mejor actor de reparto para Billy Crudup y Mejor actriz de reparto para Nicole Beharie y Karen Pittman.

En segundo lugar -y también en competencia dentro del género drama- se ubica la multipremiada y aclamada "Succession" (HBO Max), cuya cuarta y última temporada desembarcó a fines de mayo pasado, y que reúne cinco nominaciones: Mejor serie dramática, Mejor actor para Kieran Culkin y Jeremy Strong, Mejor actriz para Sarah Snook y Mejor actor de reparto para Matthew MacFadyen.

"The Crown" (Netflix), "La diplomática" (Netflix), "The Last of Us" (HBO Max), "Loki" (Disney+), "Star Trek: Strange New Worlds" (Paramount+) y "Lakers: Tiempo de ganar" (HBO Max) son las otras seis tiras que aspirarán a quedarse con el principal galardón del rubro dramático.

A continuación, con cuatro chances cada una en total y saltando a la categoría de series de comedia, se encuentran el falso documental "Abbott Elementary" (ABC) y la muy popular "El oso" (FX), ambas disponibles en Argentina en la plataforma Star+.

Ambas lideran la terna a Mejor serie de comedia, mientras que "Abbott Elementary" llegará a esta edición de los Critics' Choice con presencia en las ternas a Mejor actriz para Quinta Brunson y a Mejor actriz de reparto para Janelle James y Sheryl Lee Ralph; y "El oso" lo hará en las de Mejor actor para Jeremy Allen White, Mejor actriz para Ayo Edebiri y Mejor actor de reparto para Ebon Moss-Bachrach.

La lista de candidatas a Mejor serie de comedia estará compartida además por "Barry" (HBO Max), "The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon Prime Video), "Shrinking" (Apple TV+), "Poker Face" (Peacock, Universal+ en Argentina), "Reservation Dogs" (FX) y "What We Do in the Shadows" (FX), estas últimas dos accesibles a nivel local en Star+.

Entre las series con múltiples nominaciones aparecen también, con cuatro cada una, la comedia dramática "Beef" (Netflix), protagonizada por Steven Yeun y Ali Wong; el drama "Lecciones de química" (Apple TV+), con la ganadora del Oscar Brie Larson; y la miniserie biográfica "A Small Light" (National Geographic – Disney+), con Liev Schreiber.

El drama musical "Daisy Jones & the Six" (Amazon Prime Video), la miniserie de suspenso y terror "La caída de la casa Usher" (Netflix), la quinta temporada de "Fargo" (FX – DGO), el true crime "Amor y muerte" (HBO Max) y la comedia de misterio "Only Murders in the Building" (Hulu – Star+) están también entre los títulos más destacados de la pantalla chica que serán parte de la nueva edición de los Critics' Choice Awards. (Télam)