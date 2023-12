"Aquaman y el reino perdido" lidera la taquilla pero no es un buen comienzo para DC

El filme "Aquaman y el reino perdido", de Warner Bros. y DC Studio, encabeza el listado de taquilla semanal en Estados Unidos con una recaudación de alrededor de 40 millones de dólares pero, a pesar del primer puesto, se perfila como uno de los comienzos más bajos en la historia del Universo Cinematográfico de DC, informó la prensa especializada.

A diferencia del primer "Aquaman" que en 2018 se estrenó con 67 millones de dólares, el filme de James Wan costó 205 millones de dólares y se perfila como la cuarta de cuatro películas de DC este año que no están bien aspectadas en taquilla: "Flash" debutó con 55 millones de dólares, "¡Shazam!: La furia de los dioses", con 30 millones, y "Blue Beetle", con 25 millones de dólares.

Según el sitio especializado Variety, el segundo filme de Aquaman también está detrás de la reciente debacle de taquilla del estreno de 46,1 millones de dólares The Marvels de su rival Marvel Studios.

Esas ventas de entradas, sin embargo, fueron suficientes para encabezar la lista de taquilla norteamericana

El segundo lugar de esta semana fue para "Wonka", que ocupó el segundo lugar con 26 millones de dólares. La precuela, protagonizada por Timothée Chalamet como el excéntrico chocolatero Willy Wonka, lleva recaudado 83,5 millones de dólares en Estados Unidos hasta la fecha.

La comedia animada "¡Patos!", escrita por Mike White y con el elenco de voces de Kumail Nanjiani, Elizabeth Banks y Awkwafina, sobre una familia de patos que intenta convencer a su sobreprotector padre para que se vaya de vacaciones, abrió en tercer lugar con 12,3 millones de dólares.

La comedia romántica de Sydney Sweeney y Glen Powell "

Con todos menos contigo" debutó en el cuarto lugar recaudando 9 millones de dólares, en tanto, la película "The Iron Claw", protagonizado por Zac Efron que cuenta la trágica historia real de la familia Von Erich, una dinastía de luchadores profesionales que estuvieron plagados de una serie de tragedias. El filme de A24 quedo en quinto lugar con 7,5 millones de dólares.

(Télam)