Argentores rechaza los cambios propuestos por el oficialismo en el Régimen de propiedad intelectual

La Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores) advirtió que la organización "desaparecería tal y como hoy la conocemos" en caso de que se aprueben los artículos 350 y 351 relativos al Régimen de propiedad intelectual del proyecto de ley Bases remitido al Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo, que propone que los profesionales abarcados puedan recurrir a gestionar sus derechos de autor de manera individual y los habilita también a formar nuevas entidades para ese fin.

La Junta Directiva del organismo emitió un comunicado, titulado "Argentores y el intento de tirar 114 años a la basura", en el que rechazó la iniciativa legislativa al señalar que "la lucha de los autores comenzó a principios del siglo pasado y no va a terminar mientras haya gente que, por ignorancia, por prepotencia, por prejuicio o por fanatismo dogmático quiera destruir la esencia misma de la gestión colectiva, tanto de Argentores como de todas las sociedades de gestión colectiva de derechos de nuestro país".

"En 1910 un grupo de dramaturgos daba a luz a la primera entidad de gestión de derechos en Latinoamérica. Aquellos hombres de la cultura definieron a ese sueño recién nacido como una mutual, una sociedad solidaria y sin fines de lucro. Una entidad que protegiera a sus socios sin depender del estado y sin pedirle un centavo. Sabiamente pensaron que esa independencia le permitiría ser totalmente libre en sus acciones y no quedar expuesta a los caprichos de ningún gobierno. Así nació Argentores", repasó el texto.

La entidad que agrupa a los autores con actividad en cine, teatro, radio, televisión y plataformas agregó: "Hoy, 114 años después y habiendo recorrido un camino que es orgullo y ejemplo, pretenden desregularnos por medio de proyectos engañosos, diseñados de espaldas a los creadores desde la oscuridad del anonimato, y transformar esa sociedad virtuosa y admirada en el mundo en la nada misma, aniquilando la ayuda mutual a los más débiles, el corazón de nuestra razón de ser".

"Si nuestros diputados aprueban los artículos 350 y 351 de la ley ómnibus presentada por el Gobierno de Javier Milei, desaparece Argentores tal y como hoy la conocemos. No vamos a permitir que nos roben el alma", concluyó la Junta Directiva de la entidad.

Los artículos del proyecto de ley en cuestión proponen que "los titulares de derechos de autor podrán formar asociaciones para la defensa de sus intereses conforme a las disposiciones establecidas en la presente Ley. Las sociedades de autores y de derechos requerirán una autorización de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, y están sujetas a su fiscalización, inspección y vigilancia en los términos de esta Ley. Serán asociaciones civiles sin fines de lucro y no podrán ejercer ninguna actividad de carácter político, religioso o ajena a su propia función. La existencia de una sociedad no inhibe a que se autoricen posteriormente otras entidades con una similar competencia".

"Los titulares de derechos de autor podrán optar libremente entre afiliarse a una sociedad de gestión colectiva o no y podrán elegir entre ejercer sus derechos patrimoniales en forma individual o a través de dicha sociedad", indica la norma enviada al Parlamento.

Además, la propuesta legislativa implica que "las sociedades de gestión colectiva no podrán intervenir en el cobro de regalías cuando los representados elijan ejercer sus derechos en forma individual respecto de cualquier utilización de la obra o bien hayan pactado mecanismos directos para dicho cobro".

Actualmente, Argentores es la única entidad del país facultada para percibir el derecho emergente de las obras utilizadas en todos los teatros, salas cinematográficas, emisoras radiales y televisivas de Argentina.

La semana pasada, referentes de la cultura expusieron en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados y el vicepresidente de Argentores, Sergio Vaiman, apuntó: "Estamos integrados a una confederación donde respondemos ante 192 países. No somos un grupo de aventureros, de piratas que monopolizamos. Somos una sociedad seria que tiene 115 años".

"Esta vehemencia tiene que ver con no encontrar en ninguno de los funcionarios del Gobierno que haya pensado un segundo qué estaba haciendo cuando mandó este proyecto de ley. Nosotros somos los que tenemos que decidir sobre nuestro futuro, no el artículo 350. Este artículo lo único que hace es cortarnos las alas", criticó. (Télam)