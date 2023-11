Artistas se pronunciaron "por la democracia, la memoria y la lucha de los pueblos" en Jujuy

Un colectivo de artistas independientes, trabajadores e integrantes del campo cultural en la provincia de Jujuy se pronunciaron hoy a favor de la “democracia, la memoria y la lucha de los pueblos” y tomaron postura a favor del candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, a días del balotaje.

“Sostenemos que la actual coyuntura electoral nos obliga, como tantas veces, a tomar partido a favor de los intereses populares, los derechos adquiridos y por adquirir, el ejercicio del pensamiento crítico, el respeto por la memoria colectiva y la voluntad de que nuestra imaginación cuestione a los poderes establecidos”, expresaron los artistas en un comunicado de prensa.

El escrito que lleva la firma de destacados músicos, músicas, dramaturgos, escritores, actores, actrices, danzantes, realizadores audiovisuales, indica además: “Nosotros no vemos al campo cultural como un mercado, y además de significar un oficio y un puesto de trabajo; es una necesidad identitaria. No todo se vende, no todo se compra”.

En ese contexto rechazaron “la propuesta negacionista, liberal y autoritaria que propone a Javier Milei como posible presidente de la Nación”, manifestaron tajantemente.

En contraposición, invitaron a votar por Sergio Massa, “sabiendo que no satisface todas nuestras expectativas, pero que es la alternativa para dar continuidad y estabilidad a nuestra democracia”.

Más adelante contextualizaron la situación social en conflicto de Jujuy al indicar: “Estuvimos en las manifestaciones históricas de estos meses y seguiremos acompañando, en escenarios y calles, a la lucha de los pueblos, la docencia, las comunidades originarias”.

“Este momento electoral –continuaron- es sólo un paréntesis necesario para fortalecer la democracia, que es el sistema que nos permitirá seguir encontrando las herramientas para luchar contra las injusticias, el saqueo y la violencia del Estado provincial”, completaron.

Los trabajadores de la cultura en Jujuy advirtieron sobre la etapa que viene: “Será durísima para lograr la reconstrucción de nuestra sociedad y en esa tarea nos volveremos a encontrar para ampliar derechos, ser críticos y trabajar con la imaginación, la creatividad y el amor por nuestra tierra; por nuestro país y también por pueblos hermanos, por la patria grande”.

La misiva lleva la firma de Alfaro, José (realizador audiovisual); Aramayo, Juanjo (dramaturgo y profesor de artes), Asociación Jujeña de Realizadores Audiovisuales; Benaglia, Nora (música); Bepres, Fabiana (docente); Califano, Florencia (ceramista); Castro Olivera, Lola (poeta, librera), Castro, Reynaldo (escritor), Cavadini, Agustín (realizador y productor cinematográfico), Cazón, Mariela (composición coreográfica y docente).

A los que se suman Choque, Noelia (danza); Contreras, José Luis (docente, realizador y productor cinematográfico); García, Víctor Ocalo (poeta); Guerra, Pablo (músico); Heritier, Carolina (fotógrafa); Guerrero, Natalia (danza); Huerta, Delia (música); Kulemeyer, Renata (teatrista); Lerma, María Laura (escritora); Mamaní, Estela (poeta); Martínez, Alejandro (poeta, letras en red); Martínez, Roberto (escritor, dramaturgo y gestor cultural).

Molina, Flavia (artes escénicas y educación artística); Nicastro, Carola (artista plástica); Nieva, José "Tata" (músico); Ortiz, Mariano (músico y docente); Osácar, Marcos (artista plástico); Pedraza Tardáguila, Liliana (artista visual, grabadora); Rivero, Carlos María (músico); Ruge, Nadia (actriz); Rodríguez, Marcos (músico); Ruiz, Eva Florencia (actriz y escritora); Solano, Saúl (poeta); Urtubey, Luis (periodista y docente); Uzqueda, Fernanda (artista y docente); y Vaquer, Laura (artista visual), completan la lista. (Télam)