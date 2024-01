Artistas y referentes de la cultura manifestaron cuestionamientos a la ley de Bases

Diferentes artistas y representantes de la cultura manifestaron hoy su "preocupación" por los aspectos contemplados en la ley de Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos que, sostuvieron, apuntan a "reducir subsidios" para sectores de la cultura.

Al exponer en el plenario de la Cámara de Diputados que debate la ley enviada por el Poder Ejecutivo, y en representación de los actores y del sector de la cultura, el intérprete Mauricio Dayub recordó su historia personal y sostuvo que para él, que es oriundo de Entre Ríos, fue "un subsidio del Fondo Nacional de las Artes” el que le “permitió estudiar en Buenos Aires", al señalar que "los cambios en la ley de Bases quieren reducir estas instituciones".

"Esa responsabilidad me hizo estar cada vez mejor para estar a la altura", aseveró el también director y empresario teatral, y se preguntó: "¿Qué pasará con esos chicos si se quitara el subsidio que hace que no sólo puedan venir a Buenos Aires sino en sus ciudades ofreciéndonos la poética y revalorizando la cultura de cada lugar?".

Para Dayub, "reducir las bibliotecas populares, las instituciones como el Instituto del Teatro, el Fondo de las Artes es como pincharle las pelotas a los argentinos, es como cerrar los potreros".

Tras sostener que la cultura argentina es valorada "en todo el mundo", el actor y director destacó la importancia del Fondo Nacional de las Artes y del Instituto del Teatro, así como de las Bibliotecas Populares.

"Espero que se mantengan como están para seguir formando artistas argentinos que nos representen y nos prestigien como lo hacen habitualmente", aseveró Dayub.

Por su parte, el presidente de Argentores (Sociedad General de Autores de la Argentina), Miguel Ángel Diani, señaló que "las ayudas que reciben los autores y subsidios se acabarían si se aprueba este proyecto" y afirmó que "nada de estos dineros e inversiones le salen nada de dinero al Estado. El Estado pone cero pesos por esto. Ni el Estado ni Argentores pagan nada".

El dramaturgo y guionista se preguntó, en caso de que se prohíba la mutualidad "como sucede en este proyecto, quién se hará cargo de pagar las prepagas, las ayudas asistenciales si el Estado no puede hacerlo”: “El presidente dice que no hay plata y la pregunta la dejo para que respondan ustedes". (Télam)