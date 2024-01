Axel Kuschevatzky participó en el debate en el Congreso por la Ley Ómnibus

Axel Kuschevatzky, productor de filmes con presencia internacional y en los Oscar como la ganadora "El secreto de sus ojos" y las nominadas "Relatos salvajes" y "Argentina, 1985", participó esta tarde en el debate realizado en el Congreso de la Nación por la Ley Ómnibus enviada por el Poder Ejecutivo, y consideró que la propuesta "no sólo no contempla incentivo alguno sino que niega los que ya existen" para la industria del cine y las series argentinas.

Afincado desde hace cuatro años en Los Ángeles con su compañía Infinity Hill, el realizador expuso de manera remota frente al cuerpo de legisladores en contra de las modificaciones a la Ley de Cine previstas en las llamadas "Bases y puntos de partida".

"Me dedico a llevar inversión internacional a la Argentina, hace años que lo hago. En estas últimas jornadas escuchamos números concretos del impacto positivo de la industria audiovisual en la economía de nuestro país, y me gustaría compartirles algo más. ¿Saben en qué países hay leyes activas que fomentan la producción de cine y series donde coexisten el sector público y privado? Entre muchos otros, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Canadá, Francia, Italia, España, Bélgica, Irlanda, Grecia, Polonia, México, Brasil, Uruguay, Colombia y Chile", enumeró Kuschevatzky.

En esa línea, el productor consideró que "Argentina hoy necesita inversión extranjera más que nunca, y este planteo la ahuyenta": "Si no creamos este ecosistema que tienen todos esos países que nombré, la inversión se va a ir a otra parte, de hecho ya está ocurriendo", advirtió.

"¿No tienen ganas de que se rueden en nuestro país películas como 'Misión: Imposible', y que gasten 20 o 30 millones de dólares en un mes en nuestra tierra? ¿Le vamos a dar la espalda a una oportunidad dorada de acercar capital a la Argentina en el momento en que más lo necesita? Discúlpenme, yo no lo puedo entender", argumentó.

Nuevamente interpelando a los legisladores, Kuschevatzky -también responsable de títulos como "Wakolda", "El Ángel" y "La odisea de los giles"- preguntó: "¿Se enamoraron con 'El hijo de la novia'? ¿Se sorprendieron con 'Relatos salvajes'? ¿Se rieron con 'Un novio para mi mujer'? ¿Les generó ansiedad 'El clan'? ¿Se sintieron orgullosos de 'El secreto de sus ojos'?"

"Quizás ninguna de esas películas hubiese existido con el plan que hoy nos proponen. Tenemos mil motivos para estar orgullosos de nuestro cine y de los profesionales que nos representan y traen inversión internacional constante y actividad económica a la Argentina. Podemos crear entre todos un modelo superador, mejor, dinámico, moderno y virtuoso, pero a partir de lo que ya se construyó. Esta es nuestra oportunidad, y quizás sea la última", concluyó. (Télam)