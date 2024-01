Bajo una "Luna amiga", Sofía Assis se encamina a su tercer Cosquín seguido

La cantante y compositora tucumana radicada en Córdoba, Sofía Assis, concretará mañana su tercera actuación consecutiva en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín, donde esta vez hará foco en su reciente ep “Luna amiga” ligado sonoramente a los ritmos del norte argentino.

El vínculo de Assis en la máxima cita nativa, comenzó en 2022 tras ganar el Pre Cosquín, el año pasado presentó repertorio de su álbum debut “Septiembre” y, en esta ocasión, cantará a partir de “Luna amiga”, material que al igual que el disco contó con dirección y producción de Hugo Casas.

“En este nuevo trabajo (con dos temas, el que da título al volumen y ‘Nada es para siempre’) quisimos trabajar el color del norte del país para agradecerle a la luna por alumbrarnos el camino”, señala la intérprete.

Assis detalla, en diálogo con Télam, que en el marco de la quinta luna coscoína donde también actuarán Los 4 de Córdoba, Sebastián Ruiz, Por Siempre Tucu, Sergio Fasoli, José Luis Aguirre, Lucrecia Rodrigo, Los Carabajal y La Juntada, “vamos a hacer un show corto pero muy dinámico para poder poner en escena el carácter de estas nuevas canciones y de lo que estamos trabajando”.

Consultada acerca de cómo forja su abordaje estético, la también docente revela que “siempre estoy investigando, escuchando y tratando de componer canciones nuevas que sean capaces de darle una vuelta de tuerca a la música que hacemos”.

Con un viaje a Buenos Aires previsto para julio próximo, la artista reconoce que la habitualmente fructífera temporada de festivales de verano se ve recortada por la crisis que frenó muchos de esos tradicionales espacios”.

“Pero es cuestión de mantenerse en marcha, no aflojar y ponerle la mejor energía para buscarle siempre la vuelta a todo. Siento que se trata de poder hacer las cosas de la mejor manera posible para que no te gane la situación ni la depresión”, considera.

En relación a su labor como maestra de música en los niveles iniciales y secundarios, destaca que los alumnados “siempre están predispuestos a escuchar y conocer diferentes géneros y estilos”.

“Entre los más grandes se nota el fanatismo por el cuarteto, pero cuando alguno me dice que le gustan tal canción de los Manseros Santiagueños, le digo ‘te acabas de ganar una amiga’”, comenta entre risas. (Télam)