"Barbie" y Taylor Swift, entre las grandes preferencias del público

La película "Barbie", hasta ahora prácticamente ignorada en la temporada de premios a pesar de haber sido uno de los sucesos cinematográficos de 2023, revirtió su suerte en los People´s Choice Awards 2024, los galardones que se entregan en base a la elección popular, que se celebraron ayer en Santa Mónica, al imponerse en las principales categorías.

Además de vencer en los rubros película del año y comedia del año, el filme de Greta Gerwig también se alzó con los cetros a estrella de cine femenina y masculina del año, los cuales recayeron sobre Margot Robbie y Ryan Gosling, respectivamente.

En el plano musical, la gran ganadora fue Taylor Swift, que se llevó el premio a artista pop del año, mejor artista femenina del año y mejor gira por "The Eras Tour"; además de consagrarse como celebridad pop del año. Curiosamente, su novio, el jugador de football americano Travis Kelce fue elegido deportista del año, por encima de Leonel Messi y la estrella de la NBA Stephen Curry.

En televisión, los vencedores fueron "Grey`s Anatomy", "The Last of Us" y "Only Murders in the Building".

El siguiente es el listado completo de ganadores en la entrega de premios que condujo Simu Liu.

PELÍCULAS:

Película del año: "Barbie"

Película de acción del año: "Los juegos del hambre: La balada de pájaros cantores y serpientes"

Película de comedia del año: "Asteroid City"

Película de drama del año: "Oppenheimer"

Estrella de cine masculina del año: Ryan Gosling, "Barbie"

Estrella de cine femenina del año: Margot Robbie, "Barbie"

Estrella de película de acción del año: Rachel Zegler, "Los juegos del hambre: La balada de pájaros cantores y serpientes"

Estrella de película de comedia del año: Jennifer Lawrence, "Hazme el favor"

Estrella de película de drama del año: Jenna Ortega, "Scream VI"

Actuación cinematográfica del año: America Ferrera, "Barbie"

TELEVISIÓN:

Programa del año: "Grey's Anatomy"

Comedia del año: "Only Murders in the Building"

Drama del año: "The Last of Us"

Programa de ciencia ficción/fantasía del año: "Loki"

Reality del año: "Las Kardashian"

Programa de competencia del año: "The Voice"

Mejor serie del año para maratonear: "El verano en que me enamoré"

Estrella masculina de televisión del año: Pedro Pascal, "The Last of Us"

Estrella femenina de televisión del año: Selena Gomez, "Only Murders in the Building

Estrella de comedia de televisión del año: Jeremy Allen White, "El oso"

Estrella de drama de televisión del año: Jennifer Aniston, "The Morning Show"

Actuación de televisión del año: Billie Eilish

Estrella de reality del año: Khloé Kardashian, "Las Kardashian"

Concursante en competencia de televisión del año: Ariana Madix, "Dancing with the Stars"

Programa diurno del año: "The Kelly Clarkson Show"

Programa nocturno del año: "The Tonight Show", protagonizado por Jimmy Fallon

Presentador del año: Jimmy Fallon

MÚSICA:

Artista masculino del año: Jung Kook

Artista femenina del año: Taylor Swift

Artista de country masculino del año: Jelly Roll

Artista de country femenina del año: Lainey Wilson

Artista latino masculino del año: Bad Bunny

Artista latina femenina del año: Shakira

Artista pop del año: Taylor Swift

Artista de hip-hop del año: Nicki Minaj

Artista R&B del año: Beyoncé

Artista nuevo del año: Ice Spice

Grupo/Dúo del año: Stray Kids

Canción del año: "Vamp", de Olivia Rodrigo

Álbum del año: "Guts", de Olivia Rodrigo

Colaboración del año: “Barbie World”, Nicki Minaj y Ice Spice con Aqua

Gira de conciertos del año: Taylor Swift, "The Eras Tour"

CULTURA POP

Celebridad social del año: Taylor Swift

Acto de comedia del año: Chris Rock, "Selective Outrage"

Deportista del año: Travis Kelce (Télam)