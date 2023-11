"Be Water", una obra sobre la vida después del caos climático se presenta en Ítaca Complejo Teatral

"Be Water", una obra de Celeste Veleda donde dos personajes encerrados en un búnker en el contexto de un futuro donde la crisis climática ya llegó empatizan en su desconexión y en su intento de entender el cambio del mundo, ofrecerá su última función mañana a las 19.30 en Ítaca Complejo Teatral.

Protagonizada por Nicolás Bellati y Cochi Giribaldi, "Be Water" es una obra teatral que habla sobre el resultado de la crisis climática en el mundo. Sin establecer un espacio concreto, enfoca el momento exacto en que la humanidad se sumerge bajo el agua perdiendo las conexiones intangibles y la materialidad de las cosas.

Es una versión ficcionada de la realidad en la que se acelera el tiempo de la metamorfosis. De humanos a peces, la tierra se convierte en agua, el agua en aire y así un espacio indefinido para habitar.

Durante el proceso de funciones, que comenzaron el 7 de octubre, la obra modificó su material escenográfico realizando una trabajo de reciclaje con la técnica de termofusión como una manera de alinearse ante la propuesta de generar conciencia sobre el cambio climático y sus consecuencias.

"Be Water" se presentará mañana a las 19.30 en la sala porteña ubicada en Humahuaca 4027. Para reserva entradas hay que comunicarse al 1159665554, enviar mail a ideasliquidas@gmail.com o de la web https://bit.ly/BeWater2023 (Télam)