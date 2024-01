Blanco White, el artista británico influenciado por el folclore latinoamericano, debuta en Argentina

Blanco White, proyecto musical del guitarrista, cantante y compositor británico Josh Edwards, cuya obra está fuertemente influenciada por el folclore latinoamericano, se presentará por primera vez en la Argentina el próximo 8 de febrero, a las 20.30, con un show en La Trastienda.

El artista llega a nuestro país luego de la edición de "Tarifa", su segunda producción discográfica, en la que fusiona la música regional de América Latina y andaluza, con sonoridades propias del indie y la electrónica.

"Es importante intentar acercarse al arte culturalmente ajeno de la manera más sensible y respetuosa posible", advierte el músico a través de una gacetilla de prensa, al referir a este cruce.

En tal sentido, en cortes como el onírico "Giordano´s Dream", "Una noche más" y "Silver Beaches", Blanco White combina, por caso, el charango con el flamenco, lo que deviene en una atrapante amalgama sonora.

“La música siempre ha sido mi medio para conectarme con lo trascendental, lo místico y lo espiritual”, define en torno a su estilo.

Blanco White se dio a conocer a partir de dos EPs lanzados entre 2016 y 2018, y en 2020 presentó su primer debut "On the Other Side", con el que dio muestras de su particular estilo, el que profundiza ahora con "Tarifa".

Actualmente, el músico acumula más de 130 millones de reproducciones en plataformas digitales.

El show con el que pisará por primera vez suelo argentino contará con la local Lola Cobach como número de apertura. (Télam)