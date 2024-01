Cancelan la presentación de Jorge Rojas en la Fiesta del Chamamé por problemas de salud

El cantautor Jorge Rojas canceló sus presentación en la Fiesta Nacional del Chamamé que se realiza en Corrientes debido a su estado de salud, según dio a conocer hoy el grupo Los de Imaguaré, que iba a compartir escenario con el exintegrante de Los Nocheros el viernes próximo.

A través de un comunicado oficial, la producción Imaguaré, del grupo chamamecero del mismo nombre, dio a conocer en la tarde de este miércoles que Rojas no participará este viernes de la presentación que debían realizar juntos en el escenario del festival correntino "por razones absolutamente vinculadas a la salud" del artista neuquino.

"Conocedores de la expectativa reinante por la participación del reconocido y popular Rojas, nos vemos ante la necesidad de hacer este comunicado a fin de informar al pueblo chamamecero que, por razones absolutamente vinculadas a la salud de nuestro invitado especial, lamentablemente no podrá estar presente", precisaron desde la formación liderada por Julio Cáceres.

El exNochero tenía agendado compartir con el tradicional grupo chamamecero la octava noche de la 33° Fiesta Nacional del Chamamé, programada para el viernes 19 de enero.

"Entendemos la importancia de la presencia de Jorge Rojas en esta celebración, no obstante, la salud y el bienestar de nuestros artistas son prioritarios, y en este momento, extendemos nuestros mejores deseos para la pronta y completa recuperación de nuestro amigo", añadieron.

La Fiesta Nacional del Chamamé inició el viernes 12 de enero en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola de la ciudad de Corrientes, por donde pasaron Teresa Parodi, Chango Spasiuk, Raúl Barboza y Soledad entre otras figuras nacionales de la música popular.

(Télam)