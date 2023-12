Cantilo llama a "Despertar" desde canciones que son "esclarecedoras compañeras del camino"

Leyenda del rock argentino, Miguel Cantilo inicia una semana movilizadora con el reconocimiento al dúo Pedro & Pablo y la presentación formal de su reciente 32° álbum solista "Despertar", que opera como alegato ya que, reflexiona, "si te callás ante una realidad como esta, o sos cómplice y te estás beneficiando con ella, o sos un hipócrita insensible".

Con la misma mano caliente de sus años mozos, el artista, de 74 años, que hace más de una década reside entre España y Argentina, confiesa: "Tuve la necesidad de exponer mi punto de vista sobre lo que me rodea, la situación del mundo en general, con algunos toques intimistas, pero con la mirada puesta en esta época tan crucial que vivimos, a partir de la pandemia, ya que ahí comencé a escribir las letras".

"Mi aporte a la obra es el canto de letras que fui escribiendo cuidadosamente para reflejar lo que percibo del mundo de hoy visto desde mi posición ventajosa de alternar ambos hemisferios (norte y sur) cada año", señala Cantilo durante una entrevista con Télam.

Compuesto en yunta con Mariano Díaz (también argentino residente en España), del álbum tomaron parte Litto Nebbia, León Gieco, Fabiana Cantilo, Hilda Lizarazu, Juan Carlos Baglietto, Sandra Mihanovich, Jorge Durietz, Lito Vitale, Claudio Gabis, Kubero Díaz y Javier Malosetti, entre más.

"Despertar" giró desde finales de octubre por salas de ciudades de Córdoba, Merlo (San Luis) y La Plata y el jueves a partir de las 21 saldrá a escena en el porteño Teatro Picadilly (Av. Corrientes 1524).

Un día antes, el miércoles desde las 16, el más emblemático de los proyectos musicales del autor, guitarrista, escritor y cantante, el dúo Pedro & Pablo, nacido hace 55 años gracias a su encuentro con Jorge Durietz, será declarado Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en un acto a realizarse en el Salón San Martín de la Legislatura.

"Lo agradezco sinceramente. Es curioso -apunta- que ocurra justo en el límite histórico en que se esperan altos cercenamientos en la actividad cultural, mediática y educativa. Pero de cualquier modo es gratificante sentir que el dúo obtiene este reconocimiento".

Télam: ¿En qué momento decidiste que "Despertar" tuviera tantos y tan destacados artistas invitados?

Miguel Cantilo: A medida que el productor Mariano Díaz y yo íbamos avanzando en la concreción de las grabaciones nos parecía que la inclusión de invitados fortalecería mucho el resultado, sobre todo si se trataba de participantes que admirábamos por sus méritos artísticos, sintonizados con nuestro gusto musical.

T: ¿Por qué te decidís por hacer discos conceptuales y temáticos?

MC: Porque tomo consciencia a diario de la época que nos toca vivir, que no tiene nada que ver con la que viví en mi juventud. Aquella era una generación que luchaba por sus esperanzas de liberación, que exigía regresos al sistema democrático después de largas dictaduras, o que apostaba por una vida alternativa en la naturaleza. Esta es una etapa terminal; vuelven las guerras sangrientas por motivos puramente estratégicos y ahora mucho más agresivas, se explota al asalariado de una manera salvaje y los países son asfixiados cruelmente con deudas impagables.

T: ¿Seguís creyendo que la música puede intervenir y modificar en la coyuntura?

MC: Creo firmemente que lo único que puede modificar la relación entre la coyuntura y el individuo es su propia decisión de influir en la relación, pero siempre con una visión realista de que el habitante de este planeta se enfrenta a poderes económicos de una magnitud exponencial, que lo quieren utilizar como esclavo de la producción y el consumo masivo, como burro de carga de grandes empresas que dominan el mercado y necesitan no ya mano de obra sino sangre de obra. A partir de esa toma de consciencia la música puede operar como un entretenimiento vacuo y una distracción superficial que potencia esa dependencia, o en el caso de la canción con contenido puede transmitir una imagen del drama que viven las multitudes con diferentes niveles de belleza o criterio estético que hagan de la canción (como lo ha sido desde hace años) una compañera de camino del ciudadano, a veces esclarecedora.

T: ¿Cómo sentís que funciona este repertorio en el actual contexto político y social argentino?

MC: Hace muchos años que perdí la expectativa por el funcionamiento de mis repertorios. No escribo canciones, ni produzco mis discos atento a las cifras de venta o a la repercusión en redes y plataformas. Mi intención es puramente comunicacional. Entiendo la canción como un arte que no se limita a la inmediatez con que todo se juzga en la actualidad. Tal vez por eso hay canciones que escribí hace más de medio siglo y se siguen cantando. No digo que tengan un valor intrínseco especial, es solamente que no fueron escritas desde el bolsillo sino desde el corazón, y la reiteración cíclica de sucesos en nuestro país (y en el mundo) las trae de nuevo desde el recuerdo.

T: Al respecto ¿cuál es tu experiencia española conviviendo con la posición política encarnada por Vox?

MC: La propuesta política de Vox me causaba el mismo rechazo que me produce la de (Javier) Milei, pero es una cuestión meramente ideológica. Si la mayoría del pueblo argentino la eligió para que lo conduzca durante cuatro años, su decisión me merece todo el respeto. Igual me queda claro que "conducir" un país no implica "gobernarlo". Aquí hace años que los gobiernos aparentan gobernar y se limitan a cumplir iniciativas macroeconómicas y geopolíticas venidas de Estados Unidos y seguiremos así.

