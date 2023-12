Ciclo con filmes de artes marciales de los legendarios estudios Shaw Brothers en la plataforma Mubi

Una selección con 14 películas del legendario estudio Shaw Brothers, que desde Hong Kong se convirtió en un referente en el cine asiático y trascendió internacionalmente con relatos asentados en el Kung Fu, está disponible en la plataforma Mubi.

Justamente, a través de artes marciales como Kung Fu y el Wuxia, con escenarios lujosos, vestuarios exuberantes y complejas coreografías, las obras del famoso estudio honkonés influyeron en el cine de realizadores como Quentin Tarantino y Ang Lee.

Bajo el título "Shaw Brothers: Guerreros Wuxia y Maestros del Kung Fu", la plataforma de streaming organizó un ciclo con obras de destacados directores como Chang Cheh ("The One-Armed Swordsman"), Lau Kar-leung (“The 36th Chamber of Shaolin”), Jeong Chang-hwa (“King Boxer”) y King Hu (“Come Drink With Me”).

También forma parte de la selección “Crippled Avengers”, de Chang Cheh; “Five Element Ninjas”, de Chang Cheh; “Five Deadly Venoms”, “The One-Armed Swordsman” y “The Boxer from Shantung”, de Chang Cheh.

La selección se completa “Clan of the White Lotus”, de Lo Lieh; “Dirty Ho”, de Lau Kar-leung, “Eight-Diagram Pole Fighter”, “Legendary Weapons of China” y “Heroes of the East”, de Lau Kar-leung; e “Intimate Confessions of a Chinese Courtesan”, de Chor Yuen. (Télam)