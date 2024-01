Colman Domingo se pondrá en la piel del cantante de jazz Nat King Cole en un filme sobre su vida

El actor estadounidense, Colman Domingo, se pondrá en la piel del célebre cantante de jazz Nat King Cole, en una película que coescribió y que marcará también su debut como director, informó la prensa internacional.

"He estado trabajando en ello silenciosamente durante algunos años. Es algo que espero con ansias llevar adelante con grandes socios", dijo el actor que el martes recibió una nominación al Óscar por haber interpretado al activista de derechos humanos Bayard Rustin en la cinta "Rustin" según el sitio especializado Variety.

Aún se desconoce el enfoque que tendrá el filme que aborda la vida de uno del intérprete de temas icónicos como "What a Wonderful World" y "Smile"', pero no es la primera vez que Colman elige acercarse al músico fallecido el 15 de febrero de 1965 y que es considerado uno de los mejores pianistas y cantantes de jazz..

En 2019 el actor de "El color púrpura" y de "Fear the Walking Dead", el spinoff de "The Walking Dead", estrenó la obra que coescribió con Patricia McGregor, "Lights Out: Nat 'King' Cole" en la que seguían la mente del cantante durante su especial de Navidad de "'The Nat King Cole Show", que fue el primer programa presentado por un afroamericano en la década de 1950.

En el contexto de esta noticia, Domingo también dio a conocer que en la película biográfica de Michael Jackson dirigida por Antoine Fuqua y que protagonizará el sobrino del Rey del Pop, Jaafar Jackson, interpretará a Joe Jackson, el padre de Michael.

Al respecto, destacó que lo "emociona formar parte de una película que explora tanto la complicada alma del legendario Michael Jackson como su impacto en la música y la cultura como icono mundial", mencionó el actor en un comunicado".

(Télam)