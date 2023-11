Con Alec Baldwin y Jonathan Rhys-Meyers se estrena "Atentado en el Aire"

"Atentado en el Aire", la última película con Alec Baldwin y Jonathan Rhys-Meyers se estrenará este jueves en salas del país con una historia de suspenso y acción que transcurre en vuelo.

Un avión 767 es secuestrado y le queda combustible para 97 minutos, duración de la cinta y durante la cual los protagonistas deberán evitar la tragedia.

Sin embargo, los enemigos no están solo dentro del aeronave. El director de la NSA, desde afuera ordena el derribo del avión para evitar males mayores en tierra, mientras que un agente encubierto dentro del Boeing intentará evitar que eso suceda.

La película es dirigida por Timo Vuorensola, quien saltó a la fama en 2005 por hacer " Star Wreck: In the Pirkinning", el filme paródico de "Star Trek". Oriundo de Finlandia, Vuorensola también dirigió la trilogía de ciencia ficción "Iron Sky", la última de las cuales es protagonizada por Andy García y la superestrella china Duan Yihong,

Baldwin, a su vez, se encuentra en un momento complicado de su carrera. Pese a estrenar algunas películas en los últimos dos año, el actor está bajo investigación en Estados Unidos por la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins en un set de filmación tras disparar contra ella con una arma que debería haber estado con salvas.

Rhys-Meyers, en tanto, es una estrella ascendente del cine y las series de acción, con el recordado papel del cruzado cristiano en la quinta temporada de la aclamada "Vikingos".

(Télam)