Con "El Eternauta" y varias figuras internacionales, Netflix anunció sus lanzamientos para 2024

La plataforma de streaming Netflix dio a conocer hoy la extensa nómina de títulos que tendrán su lanzamiento este 2024, entre las que se encuentran la esperada adaptación de "El Eternauta", junto a otras producciones nacionales, así como una variada lista de películas y series encabezadas por reconocidas figuras de Hollywood como Nicole Kidman, Jamie Foxx, Eddie Murphy, Mark Wahlberg, Laura Dern y Javier Bardem, entre más.

Aunque ya se anticipaba que la tira basada en la fundamental historieta argentina de ciencia ficción creada por Héctor Germán Oesterheld y el dibujante Francisco Solano López vería la luz próximamente, la compañía confirmó, aunque sin fecha, que estará entre las propuestas para este año con el protagónico de Ricardo Darín como Juan Salvo.

El catálogo de series de la marca "Hecho en Argentina" se completará con "Envidiosa", comedia producida por Adrián Suar y la participación en el elenco de Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña, Esteban Lamothe y Pilar Gamboa; y la versión local del reality de parejas "Love is Blind" ("El amor es ciego"), con conducción de Darío Barassi y Wanda Nara.

Por su parte, las películas de sello nacional que podrán verse en la plataforma a lo largo de 2024 son "Campamento con mamá", con Natalia Oreiro; "Descansar en paz", drama de Sebastián Borensztein con Joaquín Furriel; "Goyo", de Marcos Carnevale y actuada por Nicolás Furtado, Nancy Dupláa y Pablo Rago; "Las hermanas fantásticas", con Sofía Morandi y Leticia Siciliani; y "El hombre que amaba los platos voladores", protagonizada por Leonardo Sbaraglia bajo el mando de Diego Lerman.

En tanto, a nivel internacional ya tienen fecha los filmes "El astronauta", con Adam Sandler (que llegará a la plataforma el 1 de marzo tras su estreno en salas el 23 de este mes); la biopic "Shirley", sobre la primera congresista afroamericana de Estados Unidos (22/3); "El juego bonito", con Bill Nighy (29/3); la cinta de ciencia ficción "Rebel Moon (Parte 2): La guerrera que deja marcas" (19/4); "Sin glasear: La historia de las Pop-Tarts", dirigida y protagonizada por el comediante Jerry Seinfeld (3/5); y la trama de espionaje con Mark Wahlberg y Halle Berry "El Sindicato" (16/8).

Todavía sin fecha determinada, el servicio de la N roja también estrenará las películas "Atlas", con Jennifer López; "Back in Action", con Jamie Foxx y Cameron Diaz en una historia de espías; y "Un detective suelto en Hollywood: Axel F.", la cuarta entrega de aquella popular saga de comedia y acción con el regreso de Eddie Murphy como el teniente Axel Foley a 30 años de su última aventura.

"Detonantes", con Jessica Alba; la comedia romántica "A Family Affair", con Nicole Kidman y Zac Efron; "La gran exclusiva", con Gillian Anderson; el profundo drama familiar "His Three Daughters", con Elizabeth Olsen, Carrie Coon y Natasha Lyonne; "Joy", sobre el caso real de la primera bebé de probeta en el mundo; y el drama romántico "Lonely Planet", con Laura Dern, son otros de los largometrajes que llegarán a la plataforma durante este año.

También habrá nuevas temporadas de series como la tercera de la propuesta de época "Bridgerton", que estrenará en dos partes (el 16/5 y el 13/6); las segundas de "El agente nocturno", "La diplomática", "That 90's Show" y la animada "Arcane"; así como "Emily en París" 4, "Heartstopper" 3, "Sweet Tooth" 3, "Vikingos: Valhalla" 3 y la cuarta y última de "The Umbrella Academy".

Luego de los lanzamientos de "El problema de los 3 cuerpos" el próximo 21 de marzo y de "Los caballeros" -de género criminal, con Theo James y Giancarlo Espósito- ese mismo mes, llegarán "American Primeval", western de Eric Newman con Taylor Kitsch y Betty Gilpin; la trama de acción "Black Doves", con Keira Knightley y Ben Whishaw; y el thriller "Eric", con el protagónico de Benedict Cumberbatch.

"Monstruos: La historia de Lyle y Erick Menendez", con Javier Bardem y Chloë Sevigny como continuidad de la antología de Ryan Murphy inaugurada por la aplaudida "La historia de Jeffrey Dahmer"; la serie de humor negro "No Good Deed", con Lisa Kudrow y Ray Romano; y "Ripley", con Andrew Scott como el enigmático estafador Tom Ripley; completan el catálogo de adelantos. (Télam)