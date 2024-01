Con ocho estatuillas, "The Last of Us" domina los Premios Emmy a las Artes Creativas

La serie "The Last of Us" de HBO, basada en el homónimo videojuego, fue la gran ganadora en la gala de los Premios Emmy a las Artes Creativas que se celebró anoche en el Peacock Theatre de Los Ángeles, al imponerse en ocho categorías.

Por su parte, "El Oso" de FX, "Merlina" de Netflix y "The White Lotus" de HBO se repartieron cuatro estatuillas cada uno, lo que las convirtió en las otras vencedoras de la velada.

"The Last of Us" se consagró en los rubros actriz y actor de reparto en una serie de drama, premios que recayaron sobre Storm Reid y Nick Offerman, respectivamente; efectos visuales, edición de imágenes, edición de sonido, mezcla de sonido, maquillaje y diseño de títulos.

En tanto, Judith Light se impuso como actriz invitada en una comedia por "Poker Face", mientras que entre los actores venció Sam Richardson por "Ted Lasso".

"Weird: The Al Yankovic Story", basada en la vida del icónico músico y humorista, se llevó el premio a la mejor película para televisión y la serie "Bronca" acaparó tres estatuillas, entre las que destaca al casting para una serie limitada o de antología.

Los Premios Emmy a las Artes Creativas es una de las tantas divisiones de estos galardones entregados por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión. (Télam)