Con Slash como gran atractivo internacional, Cosquín Rock busca conservar su cetro festivalero

Con una fuerte impronta internacional dada por la presentación de Slash, el icónico guitarrista de Guns `N´ Roses; y una importante oferta orientada a los seguidores de los llamados nuevos géneros urbanos, con Duki, Dillom y la estrella pop Lali a la cabeza; quienes se suman a la ya conocida apuesta a los nombres más fuertes del rock argentino; Cosquín Rock, la infaltable cita veraniega que de manera ininterrumpida, desde hace 24 años, concentra en su grilla la mayor y más variada propuesta musical de todos los festivales locales, celebrará una nueva edición este sábado 10 y domingo 11 de febrero, en el Aeródromo Santa María de Punilla, en las afueras de la capital cordobesa.

Más de cien propuestas artísticas de los más diversos estilos se repartirán en seis escenarios en dos jornadas que iniciarán a las 14.30 y se extenderán más allá de las 2.30 de la madrugada, ante unas 100 mil personas cada día, según las estimaciones de los organizadores; en sets que además podrán ser vistos en vivo a través de la plataforma Star+.

Clásicos como Divididos, Las Pelotas, Skay y Los Fakires, Ciro y Los Persas, Babasónicos, Los Auténticos Decadentes, La Vela Puerca, Las Pastillas del Abuelo y Catupecu Machu, entre tantos, convivirán con internacionales como el mencionado guitarrista de Guns `N´ Roses, el DJ estadounidense Steve Aoki, el combo de música electrónica alemana Claptone, el italiano Alborosie y los mexicanos de Molotov; y representantes de las nuevas generaciones como los citados Duki, Dillom, Lali y Tiago PZK, Ysy A o Milo J, por nombrar apenas algunos ejemplos.

Por supuesto que la ecléctica programación permite que también aparezcan nombres tan dispares en sus propuestas artísticas como Miranda!, Ke Personajes, La Delio Valdez, Los Tabaleros, Escalandrum, Julieta Laso, Dante Spinetta, Damas Gratis y Miau Trío.

Pero dentro de los habituales nombres rockeros también destacan como novedades el regreso al festival de Los Pericos, Los Caligaris, Mimi Maura y Dancing Mood.

Los amantes de la música electrónica también podrán disfrutar de un espacio de discoteca, del mismo modo que entre los escenarios estará el clásico La Casita del Blues, un espacio de culto para los seguidores del género.

"Va a ser una edición histórica", se entusiasmó en una entrevista con Télam de diciembre pasado José Palazzo, principal responsable de Cosquín Rock , quien amplió: "Lo más importante es que hemos logrado una grilla muy ecléctica, muy impresionante, muy variada e inclusiva; una grilla que ha logrado abarcar todos los estilos musicales, desde el tango al rocanrol, del hip hop al trap, del trap a la cumbia, de la cumbia al reggae.

En tal sentido, el empresario remarcó orgulloso que esta edición contará con "16 artistas que vienen de hacer en los últimos meses conciertos en estadios".

Pero más allá de la grilla, Palazzo también hizo hincapié en los diferentes servicios, especialmente los gastronómicos, que se ofrecerá a quienes asistan al pedio.

"Siempre tomamos nota de las cosas que tenemos que mejorar. Hemos mejorado mucho la gastronomía. Hemos reemplazado todo lo que es compra por compra digital, la gente va a poder adquirir todo lo que es comida y bebida cargando sus pulseras de cashless, para poder consumir con mayor dinámica y poder disfrutar de la mayor cantidad de artistas. Hemos agregado tres nuevos patios de comida, con capacidad para tres mil personas cada uno, con lo cual podemos tener hasta nueve mil personas en los patios de comida, más allá de los puestos más dinámicos", detalló.

Y completó: "El año pasado se agotó por primera vez en 23 años y este año hemos ampliado la capacidad con la mejora de servicios y los espacios. Esperamos llegar a 100 mil entradas como el año pasado, lo que no va a ser un `agotado´ porque hay más capacidad. Para nosotros, ese sería un numerazo".

La siguiente es la grilla completa del festival:

Día 1

Escenario Norte:

00.20: Los Auténticos Decadentes

22.50: Conociendo Rusia

21.20: Babasónicos

20.00: Dillom

18.30: Los Pericos y Amigos

17.10: Nafta

16.10: Silvestre y la Naranja

15.20: Natalie Pérez

14.30: Blair

Escenario Sur:

01:10: Caras Extrañas

23.40: La Vela Puerca

22.10: Skay y los Fakires

20.00: Divididos

18.30: Airbag

17.00: Sueño de Pescado

15.50: La Mississippi

15.00: La Chancha Muda

14.30: Winona Riders

Escenario Montaña:

02.15: Claptone

00.50: Gordo

23.45: Victoria Engel

22.30: Tiago PZK

21:00: Lali

19.30: Miranda!

18.10: Bandalos Chinos

17.10: Arde Bogotá

16.10: Shinova

Escenario Paraguay:

00.40: Fiesta Sabor. Villa Diamante. Coneja China

23.50: Sabor Canela

22.10: Sara Hebe

20.50: Ke Personajes

19.40: La Delio Valdez

18.30: Los Tabaleros

17.30: Los Peñaloza

16.30: Luana

15.30: Kamada

Escenario Boomerang:

01.10: Polenta

00.00: León Cordero

22.50: 1915

21.50: Isla de Caras

20.40: Alan Sutton y Las Criaturitas de la Ansiedad

19.40: Dante Spinetta

18.30: Broke Carrey

17.30: Melanie Williams & El Cabloide

16.40: Veintiuno

15.50: Pedro Pastor

15.00: Martín Giusa

Escenario La Casita del Blues:

22.45: Julieta Laso

21.40: Escalandrum

20.35: Iván Singh y Alicia Ya Yah Townsend

19.40: Cuatro al Hilo

18.45: Wayra Iglesias

17.50: Miau Trío

16.55: Marlene

16.00: The Rockmen

Espacio Discoteca:

Vacaciones (DJ Set)

Día 2:

Escenario Norte:

00.30: Damas Gratis

22.50: Duki

21.00: Ysy A

19.20: Los Caligaris

18.10: Snow Tha Product

17.00: Milo J

16.00: Neo Pistea

15.10: Yami Safdie

14.30: Rosa Profunda

Escenario Sur:

02.10: Bresh

00.55: Molotov

23.25: Las Pelotas

21.30: Slash ft. Miles Kennedy and The Conspirators

19.20: Ciro y Los Persas

17.30: Las Pastillas del Abuelo

16.00: Cruzando el Charco

15.10: El Bordo

14.30: Nenagenix

Escenario Montaña:

01.20: Anita B. Queen

23.40: Steve Aoki

22.10: Peces Raros

20.40: Usted Señalemelo

19.10: Catupecu Machu

18.00: El Kuelgue

17.00: Estelares

16.00: Leo Rizzi

Escenario Paraguay:

23.20: Alborosie

21.40: Don Carlos

20.00: Dancing Mood

18.40: Mimi Maura

17.20: Stailok

16.00: Alika

15.00: Panal

Army of Dub (entre cambio de set)

Escenario Boomerang:

23.35: Koino Yakan

22.25: El Zar

21.25: Los Tipitos

20.25: Ben Yart

19.35: Muerejoven

18.45: Santi Muk

18.00: Paz Carrara

17.10: Odd Mami

16.20: Simona

15.40: Ill Quentin

15.00: Camilú

Escenario La Casita del Blues:

22.40: Laretha Weathersby

21.35: Bourbon Sweethearts

20.30: Riel

19.25: Toyo + Taryn Spilzman

18.30: The Last Train

17.25: So

16.20: Alapar

15.25: La Golo´s Band

14.30 Pax and The Baby Boys

Espacio Discoteca:

She Teiks (DJ Set)

(Télam)