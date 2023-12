Confirman los sideshows de Lollapalooza Argentina 2024

Phoenix, Omar Apollo, The Driver Era y King Gizzard & the Lizard Wizard son las bandas que protagonizarán los sideshows que prevé la edición 2024 del Lollapalooza Argentina, que se llevará a cabo entre el 15 y el 17 de marzo próximos, según confirmó hoy la organización local del festival.

El jueves 14 de ese mes se presentarán el grupo de indie rock francés Phoenix en el C Complejo Art Media (Av. Corrientes 6271), el cantautor mexicano-estadounidense Omar Apollo en Niceto Club (Niceto Vega 5510) y, en tercer lugar, el dúo estadounidense de rock alternativo The Driver Era, conformado por los hermanos Ross y Rocky Lynch, en el Teatro Vorterix (Federico Lacroze 3455).

Una vez finalizado el Lollapalooza, el lunes 18 será el turno de King Gizzard & the Lizard Wizard, banda australiana de rock psicodélico, que realizará un show individual en el Teatro Vorterix.

El ya tradicional encuentro musical, que llevará a cabo su novena edición en el país, contará el año próximo con la presencia de Blink-182, The Offspring, SZA y Limp Bizkit, entre más, como principales atracciones.

En los escenarios del Hipódromo de San Isidro también dirán presente Arcade Fire, Diplo, Cristian Castro, Thirty Seconds to Mars y Sam Smith. Entre los artistas nacionales, por su parte, se encuentran los Winona Riders, Mujer Cebra, Juliana Gattas y Miranda!, Bandalos Chinos y el dúo El Zar, entre otros. (Télam)