Consejeros del INT y teatristas independientes se oponen al cierre del Instituto Nacional del Teatro

Las consejeras y consejeros, las representaciones provinciales, direcciones de áreas, trabajadores del Instituto Nacional de Teatro (INT) y la Asociación Argentina de Teatro Independiente (Artei) se pronunciaron hoy en contra del proyecto de "ley ómnibus" que el presidente Javier Milei envió ayer al Congreso y que propone el cierre del INT, creado por ley en 1997, a través de sendos comunicados.

"Hacemos un llamado al Congreso de la Nación para que no se apruebe el proyecto 'Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos', destacaron en un comunicado las y los consejeros y las representaciones provinciales del Instituto Nacional del Teatro, organismo que quedaría eliminado de aprobarse la iniciativa del Ejecutivo enviada para ser tratada en sesiones extraordinarias.

Desde Artei calificaron como "un avance autoritario" y "una afrenta a la cultura", al proyecto de "ley ómnibus" enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo Nacional.

"Tanto el INT como la Ley Nacional del Teatro (24.800) fueron fruto de la lucha histórica de teatristas que pelearon por esas conquistas", destacó la mesa ejecutiva de Artei en un comunicado que lleva por título "No al cierre del INT, no a la derogación de la Ley Nacional de Teatro".

Por su parte, el comunicado de las representaciones regionales que forman parte del Consejo Directivo del INT señalaron que en el proyecto enviado por Milei al Congreso "nos vemos directamente afectados por la propuesta de derogación de la Ley Nacional del Teatro (24.800), con la consecuente desaparición del Instituto Nacional del Teatro, junto a la Ley de No Demoliciones de Salas (14.800). Ambas leyes son fundamentales para el fomento, desarrollo y protección de las comunidades de trabajadoras y trabajadores del sector teatral nacional. Su eliminación se plantea sin fundamentación, de manera arbitraria y sin el reclamo de ningún sector que demande esta derogación".

"Sabemos que esta preocupación -continúa el texto- es compartida con otros organismos de la Cultura Nacional afectados en este proyecto, por lo cual solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional, al Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Cultura de la Nación, desistir del mismo porque esta medida aniquila la actividad teatral independiente argentina. A su vez, pedimos también que se designe la nueva Dirección Ejecutiva, ausencia que paraliza la vida funcional del Instituto y los compromisos adquiridos con la actividad teatral del país.

El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso que también incluye una fuerte reducción del financiamiento a las políticas de fomento al cine y una modificación del sistema de asignación de recursos del Instituto Nacional de la Música, postula la derogación de la Ley 24.800, de 1997, que regula la actividad teatral y garantiza "el apoyo del Estado".

La norma, de fomento y financiamiento de la actividad teatral con fondos del área de Cultura, creó el Instituto Nacional del Teatro, que desaparece en el nuevo texto postulado.

De acuerdo con el proyecto a debatirse, "se procederá a la reasignación de los recursos humanos, presupuestarios y materiales con motivo".

En ese sentido, desde Artei destacaron que derogar la ley y forzar el cierre del INT es "afrenta a la cultura y al trabajo de toda la comunidad teatral que por décadas se desarrolló alrededor de esta política de Estado que atravesó los más diversos gobiernos".

"Los legisladores y legisladores que aprueben esta afrenta estarán votando un retroceso cultural histórico", agregaron.

"Desde nuestro lugar -concluyeron- sumaremos fuerzas y estrategias con todos los sectores afectados por este Proyecto de Ley para que no se concrete este avance autoritario".

En tanto, los representantes y trabajadores del INT se declararon "en estado de alerta, movilización y en diálogo permanente con las comunidades teatrales, a fin de rechazar la derogación implicada en este proyecto de Ley y de establecer una agenda de actividades multisectoriales que amparen a todos los sectores afectados, teniendo en cuenta que, aún estamos en el estudio minucioso de este extenso proyecto que intenta cerrar, intervenir y desfinanciar a las instituciones".

"Esta agenda -agregan- incluye un vigoroso diálogo con legisladores para dar cuenta de la importancia de conocer los problemas que generaría la aprobación de esta ley ómnibus que atenta contra la vida de la ciudadanía y del sector cultural en particular".

"El teatro es trabajo y, como tal, generador de miles de fuentes de empleo. Con la derogación de la Ley Nacional del Teatro no solo están en riesgo los puestos de quienes formamos parte del Instituto Nacional del Teatro, sino de todas aquellas fuentes laborales que dependen de la puesta en escena de obras y ciclos de teatro independiente: rubros técnicos, actorales, dramatúrgicos y de dirección, salas y espacios de todo el país, medios especializados e infinidad de actividades conexas a la producción de las artes escénicas", destaca el comunicado.

La Ley Nacional del Teatro fue creada en 1997 y es una norma emblemática de la democracia y dio origen al Instituto Nacional del Teatro, un organismo federal con representantes en cada provincia de del país. (Télam)