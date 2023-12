Controversia por la desvinculación de un cantante lírico en obra del Teatro Argentino de La Plata

El Teatro Argentino de La Plata aclaró que la desvinculación del cantante lírico Christian Peregrino en la "Misa de Requiem" el 25 y 26 de noviembre pasado se dio "por motivos estrictamente laborales", mientras que el músico reafirmó en declaraciones a Télam que lo desvincularon "por presiones del sindicato".

Luego de que el tema tomara dimensión pública hoy por una nota editada en el diario La Nación, Pellegrino dijo en declaraciones a Télam que él iba a tener el rol principal en la "Misa de Requiem", de Giusseppe Verdi, para las funciones del 25 y 26 de noviembre en el Teatro Argentino de La Plata y que luego de unos mensajes con Andrea Maragno, a quien el vocalista identificó como miembro de ATE en el teatro, lo "corrieron" del papel.

Sin embargo, en un comunicado, el Teatro Argentino sostuvo que la desvinculación para la obra de Verdi se dio "por motivos estrictamente laborales" y agregó: "Su salida del elenco llegó luego de las denuncias realizadas por el Coro Estable 'por maltrato y agresión en redes a una compañera del cuerpo'".

"Pese a la intención de mediación de la dirección del Teatro -que siempre procuró la continuidad del reparto seleccionado-, Peregrino manifestó su idea de igualmente no continuar. Por la inminencia de las funciones donde debía participar, al momento de la dimisión no hubo recisión del contrato y recibirá una paga proporcional a los días trabajados en los ensayos", agregó el texto.

Peregrino aclaró que el dinero para él no es un problema. "A mí me llamó Ernesto Bauer (director del Teatro) para decirme que me sacaban de la obra, pero que igual iba a cobrar. Él creyó que como me iban a pagar, me iba a quedar callado, pero yo no me callo nada", le dijo a Télam el cantante.

En sus redes sociales, Peregrino se muestra como un profeso opositor al kirchernismo y apoya fuertemente al nuevo gobierno de Javier Milei, sin embargo, aclaró que las autoridades del teatro no lo "corrieron" de la obra por su posición ideológica.

"Para nada -señaló-, esto fue porque cedieron a las presiones de un grupo de 15 o 20 talibanes".

El intercambio con Maragno en Facebook se dio luego de que Peregrino, cantante estable del Teatro Colón, criticara fuertemente a sus colegas que abucheraron y tocaron la "Marcha Peronista" cuando el entonces candidato presidencial Milei fue a presenciar la ópera "Maddame Butterfly" al máximo coliseo argentino, la noche del viernes previo a los comicios del ballotage.

"Mostrale este post a tus compañeritos y no rompan las pelotas. Crezcan, háganse adultos y responsables de sus actos", le dice en Facebook Peregrino a Maragno, quien le contesta: "¿Y quiénes serían mis compañeritos? Tu forma violenta de escribirme te la podés guardar! y ya te bloqueo, infeliz". El intercambio es cerrado por el cantante: "Empiecen a cerrar el upite, comisarios de cuarta".

Tras ello, Peregrino continuó con los ensayos de cara a las presentaciones, pero cuando llegó al teatro el 22 de noviembre, fue recibido por una nota del sindicato que lo declaraba persona no grata de la casa.

El texto firmado por el Coro Estable del Teatro Argentino de La Plata dirigido a Bauer, al que tuvo acceso Télam, señala: "Tenemos la necesidad de dirigirnos a Ud. para informarle que el Coro Estable ha decidido declarar al Sr Christian Peregrino, solista contratado para la próxima Misa de Requiem de G. Verdi, como 'persona no grata' y que el coro a su vez 'protesta' su participación en dicha obra repudiando su presencia. Los motivos: son por agresión y maltrato en las redes a una compañera del cuerpo y por consiguiente a nosotros, el coro".

Por su parte, Peregrino dijo que en sus 25 años como solista "jamás" tuvo un problema con un colega y que lo que le molestó al sindicato fue la palabra "compañeritos" en el posteo. "Esto lo tengo en un audio, me lo dijeron así", destacó. A su vez, destacó que continuó su trabajo en una puesta en el Colón, y que allí "nadie, ni ningún colega o compañero del Colón" le dijeron algo luego del posteo en el que instaba a renunciar a los músicos que protestaron ante la presencia de Milei.

Peregrino comentó que el dinero que recibirá por la fallida presentación será donado y destacó: "Nunca en la vida supuse encontrarme en esta situación". (Télam)