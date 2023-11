"Cuando acecha la maldad" hace historia en la taquilla local

La película de terror "Cuando acecha la maldad", de Demián Rugna, se convirtió en el mejor estreno local del género en la historia al vender 40.391 tickets en su primer fin de semana en cartel, y ubicarse en el tercer lugar de la taquilla general, según datos del sitio Ultracine.

Con estas cifras, el film ganador en el Festival Internacional de Cine de Sitges, que ya había impactado con su exhibición en 800 salas de Estados Unidos, se ubica por ahora en el cuarto lugar de los más vistos en la historia del cine de terror local, por debajo de "No dormirás", de 2018; "Sudor frío", de 2011; y "Resurrección", de 2015.

En tanto, en la taquilla en general del fin de semana, a nivel local, "Cuando acecha la maldad" solo fue superada por "The Marvels", con 108.200 tickets cortados; y "Five Nights at Freddys", con 95.483 y un acumulado de 987.649.

En el cuarto lugar se ubicó "Trolls 3: se armó la banda", con 36.527; seguido por "Los asesinos de la luna", con 9.807; e "Hipnosis: arma invisible", con 7.096.

En el séptimo lugar aparece otra producción argentina, "Puan", que sumó 5.354 tickets y ya acumula 102.351 entradas vendidas desde su estreno.

Completan el top 10 del fin de semana, "El Exorcista: creyentes", con 4.111; "Atentado en el aire", con 3.971; y "El Justiciero: capitulo final", con 3.894. (Télam)