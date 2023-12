De la mano de Beyoncé, una película de concierto vuelve a dominar la taquilla en Estados Unidos

Así como durante varias semanas de octubre y noviembre Taylor Swift hizo historia con su documental "The Eras Tour", que retrata su actual gira mundial, las películas de concierto volvieron a tomar por asalto la taquilla de Estados Unidos durante el pasado fin de semana con "Renaissance: A Filme by Beyoncé", que muestra imágenes de los shows de la estrella pop.

El documental sobre el concierto de Beyoncé recaudó unos 21 millones de dólares, lo que le bastó para superar a producciones como la nueva entrega de la saga "Los juegos del hambre" o el nuevo filme que tiene a Godzilla como protagonista, según consigna el sitio Box Office Mojo.

"Los juegos del hambre: la balada de pájaros cantores y serpientes" reembolsó 14,5 millones, en tanto que "Godzilla Minus One" se ubicó tercera con 11 millones.

Cierran el top cinco del fin de semana, las animadas "Trolls 3: se armó la banda" con 7,6 millones y "Wish: el poder de los deseos", con 7,4 millones. (Télam)