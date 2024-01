Desestiman una denuncia contra Depardieu por prescripción del delito

La Justicia francesa desestimó hoy una denuncia de la actriz Helene Darras por abuso sexual contra el actor Gerard Depardieu por prescripción del delito.

La denuncia había sido realizada en septiembre y la Justicia local había anunciado que comenzaría la investigación, recordó el portal Variety.

Depardieu en 2021 fue investigado por primera vez por un hecho de abuso sexual y desde entonces fue acusado por más de una decena de mujeres. De hecho, en diciembre recibió una nueva denuncia por violación de parte de la periodista española Ruth Baza,, que aseguró a la Justicia haber sido víctima del actor en 1995, durante una entrevista con motivo del estreno del filme "Le colonel Chabert".

La periodista comentó que decidió realizar la denuncia después de tomar conocimiento en abril pasado que otras 13 mujeres, entre ellas actrices, maquilladoras y personal de producción que trabajaron con él en unas 11 películas estrenadas entre 2004 y 2022, habían avanzado judicialmente contra el actor por acoso sexual.

La denuncia de Baza llegó unos días después de que una de las supuestas víctimas de Depardieu, Emmanuelle Debever, se quitase la vida el 7 de diciembre último, coincidente con la fecha en que la señal pública France 2 transmitió un programa de investigación sobre el artista y las acusaciones de violencia sexual que acumula en su contra.

Como consecuencia de la sumatoria de acusaciones, Francia decidió retirarle la medalla de la Legión de Honor al intérprete, según reveló por su parte la ministra de Cultura de ese país, Rima Abdul Malak.

Este mes, además, se ha conocido un video de 2018 en el que se lo escucha a Depardieu hacer comentarios obscenos hacia las mujeres, motivo por el cual el museo de cera Grévin, localizado cerca de París, decidió retirar la figura que replicaba al actor francés.

Por otro lado, en reacción a esta explosión, la familia de Depardieu, en particular su hija Julie y su ex esposa Elisabeth, denunciaron en el periódico Bolloré "una manipulación monstruosa" y una "ira colectiva" contra el actor.

"Nuestro padre/abuelo/tío está siendo sometido a una conspiración sin precedentes. Es víctima de una monstruosa manipulación llevada a cabo por un periodista que no dudó en hurgar en la basura", criticó la familia en una columna publicada en Le Journal du Dimanche.

Al respecto, la familia reconoce en la columna periodística que estaban "conmocionados" por sus palabras y añaden que "a menudo" les sorprenden los testimonios que el actor realiza.

Sin embargo, lamentan que el documental haya optado por reducir al actor al papel de "idiota", que es el que menos les gusta. "Grosero, descarado, pesado a veces, ¡pero no violento!", asevera la familia, que critica que "sus excesos" y su "libertad de palabra" era lo que gustaba sobre Depardieu.

La justicia imputó en diciembre de 2020 a Depardieu, de 74 años, por violaciones y agresiones sexuales a la actriz Charlotte Arnould.

A su vez, en enero la televisión pública suiza RTS excluirá todas las producciones en las que el actor francés Gerard Depardieu haya tenido un rol protagónico, luego de las nuevas denuncias sobre abusos sexuales que recayeron sobre el intérprete de "Dantón". (Télam)