Después de 17 años, Billy Joel lanzó una nueva canción original, "Turn the lights back on"

El reconocido pianista y cantante estadounidense Billy Joel lanzó la balada "Turn the Lights Back On", su primera canción original desde 2007, que tendrá su presentación en vivo este domingo cuando el autor de "Piano Man" la lleve al escenario de los premios Grammy en el estadio Crypto.com Arena de Los Ángeles, según informó la revista Rolling Stone.

Con producción de Freddy Wexler y el aporte de los compositores Wayne Hector y Arthur Bacon, el single también fue escrito como una suerte de reencuentro con su público desde 2007, cuando Joel dio a conocer "All My Life" y "Christmas in Fallujah", los dos cortes con los que reapareció desde 1993 con "River of Dreams", su último álbum de estudio.

"Llego tarde, pero aquí estoy ahora, y estoy tratando de encontrar la magia que perdimos de alguna manera. Quizás estaba ciego, pero ahora los veo, mientras estamos tendidos en la oscuridad. ¿Esperé mucho para prender las luces nuevamente?", canta en "Turn the Lights Back On" el artista neoyorquino a sus seguidores.

En 2019 y en diálogo con la mencionada publicación especializada, Joel había explicado que tenía "mucha música que nadie nunca escuchó y que quizás nunca lo hagan" si no decidía "hacer algo con ella": "El proceso creativo es lo realmente importante para mí, no tener discos en los rankings o las ventas. Siempre estoy aprendiendo, y nunca dejás de aprender. Eso es lo bueno del proceso de escritura, que siempre aprendés algo nuevo", agregó el cantante de hits como "Uptown Girl" y "We Didn't Start the Fire".

"Nunca voy a decir nunca. Tal vez me surja una idea que pueda convertirse en canción. Tal vez escriba la banda sonora para una película. Tal vez una sinfonía. No lo sé. Todo es posible", había comentado en esa entrevista sobre su posible -y ahora concreto- retorno como compositor.

Además de este nuevo lanzamiento, Joel pasará el resto de 2024 encabezando distintos shows en estadios de béisbol junto a otros artistas de su talla, como Stevie Nicks, Sting y Rod Stewart; mientras que a fines de julio le dará un cierre a la residencia que realiza de manera anual en el Madison Square Garden hace una década. (Télam)