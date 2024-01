Doble concierto del trompetista Gillespi en el Festival "Summertime"

El trompetista Gillespi, una de las presencias habituales de la escena porteña del jazz, brindará dos conciertos en el Festival "Summertime", que organiza Bebop Club para el próximo miércoles.

El músico y humorista ofrecerá un concierto a las 20 y otro a las 22.30, ambos sobre el escenario de Uriarte 1658.

Gillespie presentará los temas de su disco "On Fire", editado en 2020 y grabado con su banda completa. Incluye una versión del clásico de Jimi Hendrix "Third Stone from the sun", en el que tocará la guitarra eléctrica.

La formación que lo acompañará se integra con Álvaro Torres (piano, sintetizadores), Alejandro Chiabbrando (saxos), Rafa Francesquelli (bajo) y Sebastian Peyceré (batería). (Télam)