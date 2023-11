Dos miembros de la banda estadounidense Sonic Youth manifestaron su apoyo a Massa

La cantante y bajista Kim Gordon y el guitarrista Lee Ranaldo, dos integrantes del grupo estadounidense Sonic Youth, uno de los más importantes del movimiento noise-rock, compartieron en sus redes sociales un posteo de un grupo de militantes cordobeses, en el que intervinieron la portada de "Goo", uno de los discos claves de la banda, para convocar a votar en el balotaje por la fórmula integrada por Sergio Massa y Agustín Rossi.

El dibujo intervenido con la imagen de los dos candidatos es acompañado de un texto que dice: "No al fascismo. No al negacionismo. No a la pérdida de derechos. No a la ultraderecha. Fueron 30.000 compañeros desaparecidos. Memoria, Verdad y Justicia. Sí a la democracia ahora y siempre. El 19/11 votamos democracia”.

En el interior del gráfico también hay una leyenda que reza: "Hay una tormenta de pelucas negacionistas. El 19 de noviembre votamos en contra de la extrema derecha neoliberal".

La idea provino de Andrés Asia y Juan Cruz Molas y Molas, quienes decidieron poner en marcha una suerte de "militancia rockera", para lo cual convocaron al artista Lautaro Alincastro, quien realizó la intervención gráfica.

Una vez publicado en redes sociales, los dos músicos que fueron parte del grupo que se separó en 2011 compartieron el posteo, traducido en inglés, en una clara señal de apoyo.

Sonic Youth surgió a fines de los `80 y curiosamente, su último concierto antes de la separación en 2011 lo realizó en Buenos Aires, en el marco del Personal Fest que se realizó ese año en el club GEBA.

La aludida portada del disco "Goo", que consiste en un dibujo de una pareja sentada fumando con anteojos negros, se convirtió en el ícono del grupo. (Télam)