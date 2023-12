Ecalandrum cumple 25 años y se reinventa con "Escalectric"

El sexteto de jazz argentino Escalandrum lanzó su nuevo disco, "Escalectric", que marca una bisagra en sus 25 años de historia y que coronará en febrero próximo cuando tocará por primera vez en el festival Cosquín Rock, donde desplegará el enorme potencial sonoro de este trabajo.

“Es un disco muy poderoso, nos permite tocar este jazz moderno en las mismas intenciones y vibraciones en las que juega el rock; es un álbum muy versátil, siempre estamos en ese borde muy extremo, y la gente se vuelve loca”, sostuvo en diálogo con Télam Gustavo Musso (EWI y saxo alto).

“Electric” es el décimoquinto disco de esta agrupación liderada por el baterista Daniel “Pipi” Piazzolla, que a su delicada propuesta acústica sumó en esta ocasión el EWI -una suerte de viento electrónico que trabaja con programación, instrumento con el que viene trabajando Musso-, varios teclados, bajo eléctrico y una batería más grande.

También integran desde su origen la formación Nicolás Guerschberg (teclados), Mariano Sívori (bajo), Gustavo Musso, Damián Fogiel (saxo tenor) y Martín Pantyrer (clarinete bajo y saxo barítono).

Fiel a su espíritu inquieto, el grupo apuesta a un sonido innovador, en el que conviven, en palabras del saxofonista. “esta cuestión de la modernidad en los sonidos y que remite a la vez a la década del 80, cuando nosotros éramos adolescentes y el escalectric –que da no nombre al disco- era un juego muy representativo para nosotros”.

Consultado acerca de una cierta inclinación hacia el rock en este trabajo, el músico apuntó: “No diría que esta es una veta más rockera, es difícil enmarcarlo en un sentido rockero o de jazz o de funk inclusive, sí es un disco diferente a los otros. Pero sí que tiene un groove más marcado, una cuestión rítmica más intrincada y compleja que tratamos de llevar a la forma más fluida y natural a la hora de escuchar la canción”, expresó.

En clave de jazz eléctrico, el disco reúne 11 composiciones propias (de Guerschberg, Fogiel, Piazzolla, y Sívori), fue grabado en abril de este año, y cuenta con producción musical de la banda y el tecladista Esteban Sehinkman.

Télam: ¿Qué representa este nuevo disco del sexteto? ¿Podemos decir que es un disco bisagra, teniendo en cuenta que suma el EWI, teclados, bajo eléctrico y una batería más grande?

Gustavo Musso: Este nuevo disco representa un cambio para el grupo, un salto que hemos pegado en relación a otros discos, al tomar ciertos riesgos acústicos, entrando fuertemente en lo que es la posproducción y en la parte eléctrica de instrumentos como por ejemplo el EWI, reemplazando el saxo alto o soprano, el bajo eléctrico también procesado con pedales, y el piano de Nico también llevado a teclados, y con una supervisión de Esteban Sehinkman, un tecladista que conoce muchísimo de ese mundo electrónico de los teclados y del sonido de alguna manera procesado electrónicamente. Tomamos este riesgo de vernos modificados en lo que es el sonido original de Escalandrum en la formación acústica. Es un disco que plantea un cambio en el grupo y que en el resultado final nos sorprendió porque a pesar de esta trasgresión sonora, nos encontramos igualmente con el sonido del grupo súper presente; como nos pasa siempre, el grupo finalmente se escucha, no importa qué instrumento estemos tocando, somos nosotros y nos encontramos en este nuevo resultado que es Escalandrum electrificado, Escalandrum Escalectric.

T: ¿Cómo surge esta idea de salir de los lugares conocidos? ¿Es algo que se dio naturalmente o algo que fueron trabajando buscando nuevos horizontes?

GM: Escalandrum es un grupo muy inquieto, en las aproximaciones hacia los ritmos naturalmente hemos tenido siempre esta actitud de modificar, es un grupo que empezó en el 99, a principios del 2000, haciendo música con ciertos ritmos folclóricos, después nos fuimos a una cuestión mucho más urbana, después tuvimos una cuestión más contemporánea con algunos discos con cuerdas. Es un grupo que siempre está buscando y tratando de no quedarnos en un lugar de estancamiento. Los compositores –los más presentes que tenemos como Guerschberg y Fogiel, y en algunos casos ha estado Sívori interviniendo en algunas composiciones., siempre han estado mejorando, siempre han seguido estudiando y perfeccionando sus técnicas y el grupo siempre acompañó esos procesos y fue adquiriendo riesgos.

T: Con 25 años de recorrido y 15 discos editados, el grupo sigue en plena vigencia y siempre redoblando su apuesta, ¿lo ven de ese modo?

GM: No es un grupo que trabaje con una proyección a futuro en busca de un objetivo, el grupo solamente está en acción permanente, y así fue como en estos 25 años nos mantuvimos súper entusiasmados todos, también es un grupo que está basado en la amistad. Para nosotros, siempre es un placer encontrarnos a hacer música, nutrirnos de ciertos personajes actuales o anteriores, nacionales o internacionales, y compartir ese tipo de información. Hablamos mucho de eso. No vamos tras un objetivo de mantenernos vigentes por el mercado, tenemos la intención de hacer cosas y obviamente siempre queremos que a la gente le guste lo que hacemos como le pasa a cualquier artista. El grupo siempre se mueve e intenta reformularse, siempre estamos disfrutando de ciertas cosas nuevas, como pasó con el EWI, el saxo electrónico, con Mariano volviendo a traer el bajo eléctrico después de tantos años de tocar contrabajo, con Nicolás exprimiendo toda esta veta que tiene como tecladista, siendo un excelente pianista, metiéndose con los teclados y reinventándose desde ahí también. Eso nos divierte y creo que eso hace que el grupo se mantenga fresco y siempre en algo así tan del hoy, con la idea de plasmar el material. Grabamos por lo menos un disco por año, un disco cada año y medio.

T: ¿Cómo va a ser este concierto en Cosquín Rock?

GM: El concierto en el Cosquín es muy importante para nosotros, vamos a estar tocando este disco y presentándolo. Creo que la gente se va sorprender cuando escuche el grupo, es una experiencia totalmente diferente para lo que es un grupo de jazz y un grupo de rock.

T: Después de tanto recorrido, ¿Cuál es hoy el principal desafío del sexteto?

GM: El desafío para nosotros es cada vez tocar mejor, eso es lo que termina generando nueva música. A partir de la necesidad de que el grupo cada vez sea mejor, nace una música compleja pero que termina siendo muy amable para el oyente. El desafío es mantenernos unidos, disfrutando este proceso que es el mejor del mundo y el más divertido. (Télam)