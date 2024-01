El 64° Festival de Cosquín abrió con una exaltación de su vasta paleta

Entre novedades como los debuts de Victoria Birchner y Ariel Ardit, clásicos de la raigambre de Los Manseros Santiagueños y Las Voces de Orán, ratificaciones como el impacto festivalero de Sergio Galleguillo y la solvencia de Franco Luciani y Horacio Banegas, regresos como el de la festiva Cacharpaya y hasta un pedido de casamiento, Cosquín resumió en su apertura el variopinto espíritu que habita su 64° edición.

Con localidades agotadas -una rareza para el historial de las últimas entregas- y en un contexto donde las fiestas populares padecen la crisis que hizo que se suspendieran la Fiesta Nacional de La Chaya (La Rioja), los santiagueños festivales de La Chacarera, La Salamanca y de la Canción de Sumampa, el del Fuerte de Andalgalá, la Fiesta de la Vendimia (Catamarca) y el Festival de Fortines de Ranchos, entre más, Cosquín reafirmó su impacto.

La jornada comenzó a las 22 y fue transmitida a través de la Televisión Pública, una ventana de alcance nacional que también estuvo en riesgo hasta el jueves último tras arduas negociaciones, en una situación que el intendente local, Raúl Cardinali, resumió en declaraciones a Cadena 3 señalando: "Cosquín es un evento cultural y no como dijo un directivo de la TV Pública 'un evento turístico', es un espacio que trasciende fronteras".

Esa impronta diversa que este año, por caso, incorporará voces románticas como las del Paz Martínez y Diego Torres, tuvo una buena muestra anoche con las primeras actuaciones sobre el escenario Atahualpa Yupanqui de la Plaza Próspero Molina de la vocalista y autora rafaelina Victoria Birchner y del tanguero cordobés Ariel Ardit.

Birchner, quien junto a su compañero el armoniquista Franco Luciani (también presente en la inauguración con una soberbia actuación) tuvo la responsabilidad de interpretar el Himno Nacional Argentino que abrió la velada, construyó un estreno impactante.

Acompañada por un probado y sólido cuarteto (con piano, arreglos y dirección de Julieta Lizzoli, la guitarra de José Torelli, el bajo de Guido Martínez y la percusión de Mariano Risso), Birchner protagonizó un set certero con media docena de piezas que armaron un ambiente y una declaración estética.

En esa cuerda consecuente ofrendó "Canta, canta" (de José Luis Aguirre), "Para cantar he nacido" (que su autor, el santiagueño Horacio Banegas, también había entonado minutos antes en su propio segmento), "La resentida", que ofrendó "al amor en todos los tiempos y en todas sus formas" junto al ingreso del Ballet Horizonte, el gato "El coludo", "Que bla bla bla" y "La canción es urgente".

"Para mí fue una noche inolvidable, tener la posibilidad de abrir el Festival junto con mi compañero cantando el Himno Nacional fue una responsabilidad enorme y maravillosa, amamos nuestro país, amamos nuestra música y compartir ese momento juntos fue muy emocionante para los dos", confesó Birchner a Télam después de su presentación.

En diálogo con esta agencia, la notable cantante agregó: "Además fue mi primera vez en Cosquín como solista y cantar en el escenario en el que jugaba a hacerlo de niña fue de las cosas más hermosas e importantes que viví hasta ahora. Este momento es un premio para mí, un trofeo que le dedico a mi yo niña y a mis padres que me han mostrado la música nuestra y este Festival precioso desde tan chiquita".

Inmediatamente después de la artista y apenas pasada la medianoche, se produjo el otro estreno con otra voz privilegiada como la de Ardit, aunque en su caso de carácter tanguero.

Junto a Andrés Linetzky en piano y dirección musical, Ramiro Boero en bandoneón, Pablo Guzmán en contrabajo y Manuel Quiroga en violín y sumando también a la cantante Lidia Borda (para una celebrada versión compartida de "Nada") y del guitarrista Maximiliano "Moscato" Luna, el vocalista cautivó y mereció el lauro de recibir el blanquinegro poncho coscoíno.

Otro momento destacado artísticamente corrió por cuenta de Luciani que desde el protagonismo de su armónica pero también cantando fue capaz de perfilar un presente expresivo jalonado por más de 20 años de trayectoria y mucha música.

En clave instrumental junto a sus compañeros Leonardo Andersen (guitarra), Pablo Motta (contrabajo) y Bruno Resino (percusión), abrió con "Por seguir" y "Gatónica".

"La cultura es la inversión más grande que pueda haber y nunca puede ser considerada un gasto", dijo como prólogo a homenajear el centenario de Arsenio Aguirre con "La plumita" que acompañó también el cuerpo de baile del Ballet Horizonte.

Invitó luego al pianista italiano Fabrizio Mocata para una singular versión de "Los ejes de mi carreta" (que integra el reciente álbum compartido "Tangos cruzados" que será presentado el próximo miércoles 24 a las 20 en la sala porteña Bebop Club) y con ese cuarteto sonoro y nuevas intervenciones danzante de Horizonte cerró con "El llorón" y "Chacarera del Chilalo".

El inicio de Cosquín tuvo un homenaje al difusor, locutor, periodista y escritor Marcelo Simón (fallecido en septiembre pasado a sus 82 años), el estreno de una remozada versión de su Himno propio (a cargo de Ariel "Chaco" Andrada y La Callejera, con arreglos de Marco Coerdero y las voces de las cordobesas Mery Murúa y María Fernanda Juárez) y un remanso exclusivamente poético, esta vez a cargo del salteño Hugo Francisco Rivella leyendo su texto "La poesía sucediendo".

La paleta de emociones añadió un pedido de casamiento de Ricardo Lorenzatti a Lucía Bracco durante la actuación de dicha pareja de baile tradicional de esta dupla rosarina surgida del Pre Cosquín.

La usanza además dijo presente con Las Voces de Orán y Los Manseros Santiagueños, estos últimos incluyendo un tributo al fallecido Martín Paz (hijo de Onofre, fundador del conjunto, y quien fuera integrante de la agrupación) que incluyó al joven Santiago (hijo de Martín) y a su tía Flor Paz (quien antes había tenido su propia actuación) en el clásico "Eterno amor".

El lanzamiento de esta tradicional reunión incluyó el probado oficio celebratorio del riojano Galleguillo, quien festejó al ritmo de chayas y carnavalitos los 25 años de su lanzamiento en Cosquín haciéndose cargo de ponerle broche al segmento formal y televisado con incendiarias versiones de "Carnaval en La Rioja" y "El camión de Germán", tras más de cinco horas de espectáculo.

Ya fuera de la transmisión se produjo la vuelta del espacio de la Cacharpaya, que reunió al charanguista Pachi Herrera, Candela Mazza, Dúo Huacke y la dupla integrada por Flor Castro y Rocío Villegas en una experiencia que se extendió hasta casi las 6 de la mañana.

Herrera, quien llegó al escenario de Cosquín hace tres décadas en una de esas Cacharpayas, apuntó a Télam que "fue una hermosa experiencia y un honor muy grande haber sido el encargado de inaugurar nuevamente este segmento después de tantos años".

"La verdad – sostuvo Pachi- me pone muy contento la vuelta de la Cacharpaya a Cosquín porque es un momento muy festivo y de mucho encuentro entre artistas y público".

En la continuidad del año 64 del Festival que añade propuestas del Pre Cosquín, esta noche actuarán: Dúo Coplanacu, Yamila Cafrune, Algarroba.com, Suna Rocha, Nahuel Pennisi, Marina Cornejo, Destino San Javier y El Indio Lucio Rojas; mientras que el lunes será el turno de Orellana-Lucca, Silvia Lallana, Milena Salamanca, Riendas Libres, Los Días Pasan Volando, Adrián Maggi, Los Videla, Facundo Toro y Chaqueño Palavecino.

Para el martes se anuncian a Pedro Aznar, Víctor Heredia, Maggie Cullen, Ahyre, Grupo Vocal Argentino, Priscilla Ortiz, Gustavo Chazarreta y Raly Barrionuevo; el 24 sonarán Los 4 de Córdoba, Sebastián Ruiz, Por Siempre Tucu, Sergio Fasoli, Sofía Assis, José Luis Aguirre, Lucrecia Rodrigo, Los Carabajal y La Juntada; y el 25 estarán Néstor Garnica, Quebradeños, Tomás Lipán-Fortunato Ramos, Marina González, Emiliano Zerbini, La "Bruja" Salguero, Chango Spasiuk, La Delio Valdez y Los Tekis.

Las últimas tres lunas tendrán a Guitarreros, Raúl Barboza, Lucía Ceresani, Paz Martínez, Los Nocheros y Diego Torres (el 26); La Callejera, Coroico, Yoel Hernández, Delegación de Japón, Dúo Aruma, Los Palmeras, Tango Corrupto y Soledad (el 27); y Leando Lovato, Dúo Celesta, Juan Fuentes, Franco Orozco, Paola Bernal, Cuarteto Kare, Ceibo, Belén Herrera y Abel Pintos (el 28).

(Télam)