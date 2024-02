El dúo australiano Air Supply festeja sus 50 años de historia en el Gran Rex y en Córdoba

El dúo australiano Air Supply traerá en abril la gira celebración por sus 50 años de historia a la Argentina, en donde ofrecerá sendos conciertos en el Quality Arena de Córdoba y en el porteño teatro Gran Rex.

La primera escala local en el periplo del grupo integrado por Graham Russell y Russell Hitchcock será el 9 de abril en Córdoba y dos días después será el turno del teatro ubicado en la porteña Avenida Corrientes.

Obviamente, en ambos casos, el dúo repasará sus grandes éxitos, entre los que destacan las baladas "All Out of Love", "The One That You Love", "Lost in Love", "Sweet Dreams" y "Making Love Out Of Nothing At All".

El regreso de Air Supply a nuestro país se produce luego de sus visitas de 2022 y 2016.

Los tickets para los dos conciertos estarán disponibles desde el mediodía de este jueves 8 de febrero, para el show en Córdoba en la plataforma Ticketek y para el de Buenos Aires en el sitio TuEntrada.

(Télam)