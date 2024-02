El español Antonio José lanzó "Ya se me olvidó" y anunció recitales en el país

El español Antonio José aprovechó el lanzamiento de "Ya se me olvidó", canción que compartió con la chilena Denise Rosenthal, para anunciar que hacia el mes de octubre volverá a los escenarios sudamericanos con una propuesta que define como "música pop con mi deje de flamenco".

Durante una entrevista con Télam en un bar del barrio porteño de Palermo, el cantante que en 2015 ganó la tercera edición de "La Voz" española, señaló que su estilo "también se nutre de la balada, pero básicamente intento siempre hacer lo que me gusta, dejarme llevar y que la música decida".

Con 29 años y una trayectoria que contempla una decena de álbumes, el último de ellos titulado "El Pacto" y publicado en 2023, Antonio José asegura que se prepara para "un año muy bonito en lo profesional. Y espero que lo personal también".

Como señal de esa expectativa, el tema "Ya se me olvidó", que lo unió con Rosenthal, parece apuntar a expandir aún más la paleta sonora del cordobés al vincularlo con lo urbano.

"Yo creo que con los tiempos que corren es necesario relacionarse con otros tipos de géneros y para mí el poder hacerlo de la mano con Denise, quien está más próxima a ese sonido, es siempre mejor porque permite ir más suelto al desafío", reflexiona.

A modo de balance de la experiencia, agrega: "La verdad es que me siento muy bien haciendo este tipo de música también porque intento no perder mi esencia ni mi verdad en mi música y creo que tengo la juventud para poder hacerlo, me arriesgo a ello y me tiro a la piscina a ver qué encuentro".

Voz de hits como "Por Mil Razones", "A Un Milímetro de Ti", "Cuando te enamores", "Sin Buscarte" y "Tengo", Antonio José pasó en abril pasado ofreciendo un par de recitales en el país, pero promete regresar recargado.

"Voy a hacer unos conciertos con muchísima fuerza, con muchísimo cariño, con muchísima verdad, con muchísimo fuego en todos los sentidos para bailar, para disfrutar, para emocionar y para emocionarse", promete acerca del tour que de momento tiene una sola fecha confirmada para el 25 de octubre en Chile.

Consultado acerca de su paso por el concurso televisivo "La Voz" que dio puntapié a su labor musical (tal como la ha hecho con otros compatriotas de impacto mundial como David Bisbal y Aitana, entre más), el intérprete postula: "Considero que las oportunidades se van dando y hay que agarrarlas. Ser parte de 'La Voz' fue una experiencia bonita que tuve la oportunidad de vivir, de experimentar y no me arrepiento porque al fin y al cabo forma parte de mi camino".

En el mismo sentido, Antonio José apunta que "para nada voy a renegar de lo que he hecho con tantísimo esfuerzo, esmero y dedicación".

De cara a la decisión de sumar herramientas y desafíos, concluye: "Ese grado de exposición lleva a aflorar las cosas que uno las tiene adentro y que luego hay que ir puliendo. Son esas cositas que te las van dando el tiempo, las tablas y el convencimiento de lo que quieres creyendo en uno antes que en alguien que te diga si tú puedes o no puedes hacerlo". (Télam)