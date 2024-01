El Festival de San Sebastián abrió la inscripción de películas para su 72da. edición

El Festival de San Sebastián, en donde históricamente la Argentina tiene una fuerte participación, abrió su inscripción online para la preselección de las películas que quieran participar en la 72ª edición, que se realizará en esa ciudad española entre el 20 y el 28 de septiembre.

El plazo de admisión para la preselección terminará el 17 de junio de 2024 y los apartados del festival son la Sección Oficial, New Directors, Horizontes Latinos, Zabaltegi-Tabakalera, Perlak, Zinemira, Made in Spain, Velódromo y Cine infantil.

Las principales secciones son la Oficial, destinada a largometrajes inéditos; New Directors a primeros o segundos largometrajes de sus cineastas, inéditos, que solo hayan estrenado en su país de producción; y Horizontes Latinos a películas inéditas en España, producidos total o parcialmente en América Latina.

Por su parte en Zabaltegi-Tabakalera no hay normas ni limitaciones de estilo o tiempo; largometrajes del año, inéditos en España, que han sido aclamados por la crítica y/o premiados en otros festivales internacionales.

Según detalla el comunicadado del festival, al igual que en años anteriores, a lo largo del proceso de inscripción “se solicitará información sobre la identificación de género de las personas que trabajan en las películas en las categorías de dirección, producción, guion, montaje, fotografía, música, sonido y dirección de arte.

Toda la información sobre las normas generales de participación, reglamentos de las diferentes secciones y el formulario online está disponible en la web del festival: www.sansebastianfestival.com. (Télam)