El Festival de Sundance festeja sus 40 años con lo nuevo de Soderbergh y Linklater

Con una grilla que aguarda las premieres de las nuevas películas de los directores Steven Soderbergh y Richard Linklater, el Festival de Cine de Sundance dará inicio mañana a su edición número 40 en la ciudad estadounidense de Park City, que se extenderá hasta el 28 de enero.

Además, en la inauguración del encuentro creado en 1978 por Robert Redford -por entonces con el nombre Utah/US Film Festival-, el festival otorgará por primera vez el premio honorífico Pionero al cineasta inglés Christopher Nolan, quien 23 años atrás presentaba en ese mismo circuito "Memento", su segundo filme y el que lo catapultó como realizador en Hollywood.

Sundance, que también fue cuna de otras figuras como Quentin Tarantino, David O. Russell, Paul Thomas Anderson, Darren Aronofsky o Jim Jarmusch, reconocerá en su arranque a Kristen Stewart con el premio Visionario y a la directora coreano-estadounidense Celine Song ("Vidas pasadas") y a su colega chilena Maite Alberdi ("El agente topo") con el lauro a la Vanguardia.

En esta ocasión, Steven Soderbergh, quien en 1989 presentó en el festival su ópera prima, "Sexo, mentiras y video" y luego se hizo un nombre propio con títulos como "Erin Brockovich" (2000) y la saga de "La gran estafa", participará con "Presence", thriller psicológico guionado por David Koepp y protagonizado por Lucy Liu, Julia Fox y Chris Sullivan.

La grilla de premieres también incluirá las películas "Freaky Tales", de la dupla de realizadores Anna Boden y Ryan Fleck; "Rob Peace", del actor y realizador Chiwetel Ejiofor; "Winner", de Susanna Fogel; y el documental de Lana Wilson "Look Into My Eyes", sobre un grupo de psíquicos neoyorquinos; entre más.

Por su parte, Richard Linklater, otro favorito de Sundance que en 1995 eligió el festival para el lanzamiento de su famoso drama romántico "Antes del amanecer", formará parte de la sección Spotlight con "Hit Man", comedia de acción con Glen Powell y Adria Arjona.

Junto a lo nuevo de Linklater, la escueta nómina de Spotlight se completará con "Àma Gloria", de la francesa Marie Amachoukeli; "The Mother of All Lies", de la marroquí Asmae El Moudir; y con el filme británico "How to Have Sex", de Molly Manning Walker, que viene de ganar el premio Un Certain Regard en la última edición del Festival de Cannes.

En tanto, como parte de los festejos por sus cuatro décadas, el festival proyectará una selección de películas que tuvieron su premiere en Sundance, entre las que se encuentran "The Babadook" (2014, de Jennifer Kent), "Napoleon Dynamite" (2004, de Jared Hess), "Go Fish" (1994, de Rose Troche), "Mississippi Masala" (1991, de Mira Nair) y "Pariah" (2011, de Dee Rees), entre otras.

Y si bien este año la programación no contará con presencia de Argentina -que años atrás compitió con cintas como "Marea alta", de Verónica Chen, y "La amiga del parque", de Ana Katz-, parte de la cultura local sí estará representada a través del documental "Gaucho, gaucho", de los norteamericanos Gregory Kershaw y Michael Dweck, que narra la vida de campo tradicional de la región pampeana.

"La atención de 'Gaucho, gaucho' se centra en las vastas llanuras de Argentina, expresadas en impresionantes fotografías en blanco y negro, y en una pequeña comunidad de gauchos que mantienen profundas conexiones con la naturaleza circundante y sus propias tradiciones", señala la sinopsis del filme de la dupla que realizó la exitosa "The Truffle Hunters" (2020) y "The Last Race" (2018). (Télam)