El festival metalero From Hell Fest confirmó la llegada de Paul Di'Anno, excantante de Iron Maiden

El músico británico Paul Di'Anno, exvocalista de Iron Maiden, encabezará en el porteño Arena Sur en febrero el festival metalero "From Hell Fest", que tendrá en su programación tanto a bandas de renombre internacional como a proyectos locales, emergentes y de trayectoria, convocados para mostrar la "fuerza y vigencia" del hardcore y el heavy metal.

El ciclo, que tiene como artista principal a Di'Anno en su gira despedida y del que formarán parte grupos de trash metal estadounidense como Exhorder, Vio-Lence y a los griegos de Rotting Christ enarbolando el black metal, se realizará durante cuatro jornadas, tres en febrero y una en abril.

El primer cantante de Iron Maiden -con quienes grabó el EP debut "The Soundhouse Tapes", el primer disco homónimo y el exitoso "Killers"- será el encargado de cerrar la primera jornada del 2 de febrero, fecha en la que también tocarán Kiss Me, El Foco, King Drago, y Nico Gubetti.

El sábado 10 será encabezado por Exhorder y Vio-lence, dos de las bandas más influyentes del trash metal de finales de los ochentas y principios de los noventa, y contará con las actuaciones de Morferus, Dark Warrior y Frantic.

Para la tercera jornada del 24, liderada por Rotting Christ, tendrá a Lopergod, Culto e Inazulina como teloneros, mientras que para el cierre del 1 de abril están programados como artistas principales Malevolent Creation y Exciter para respaldar sobre el escenario las vertientes del death metal y el speed metal en una noche que quedará inaugurada con la performance de la banda Matan S.A..

(Télam)