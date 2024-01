El Mickey Mouse original entró en dominio público y ya hay dos producciones terroríficas en marcha

En tan solo 24 horas desde que la versión original de Mickey Mouse entró en dominio público, ya se anunció la creación de un filme de terror protagonizado por un ratón asesino y un videojuego de supervivencia donde se ve al clásico personaje de Disney en una versión zombie, informó la prensa internacional.

Ayer, el mismo día que las versiones originales de Minnie y Mickey entraron en dominio público al cumplirse 95 años del filme animado "Barco de vapor Willie", lanzado en 1928 y dirigido por Walt Disney, el director Jamie Bailey lanzó el trailer del filme "Mickey's Mouse Trap", que utiliza al simpático ratón de una manera completamente opuesta a su histórica imagen.

En el filme, se trata de un sangriento asesino psicópata que se oculta tras una careta del afable ratón (en su versión de "Barco de vapor Willie", cuyas imágenes también son empleadas dentro de la ficción). El filme, donde el Mickey asesino va cazando a sus víctimas, aún está pendiente de encontrar distribución y, por lo tanto, para anunciar su fecha de estreno.

En declaraciones recogidas por el sitio español 20 Minutos, Bailey se refirió al aspecto lúdico del proyecto: "Queríamos pasárnoslo bien con este concepto. Es el Mickey de 'Barco de vapor Willie' matando gente. Es ridículo".

Tras el éxito de "Winnie the Pooh: Miel y sangre", de Rhys Frake-Waterfield, que en 2023 aprovechó la entrada en el dominio público del entrañable osito de peluche creado por A. A. Milne para convertirlo en un asesino psicópata, que se puede ver en Prime Video, se prevé que no será difícil que "Mickey's Mouse Trap" termine encontrando su espacio en el streaming o el mercado del VOD.

Otra consecuencia inmediata del ingreso en dominio público del ratón fue el videojuego de terror "Infestation 88". Ambientado en 1988, un grupo de exterminadores de plagas debe realizar labores de limpieza en un edificio infestado de ratas, pero entre los roedores hay un espécimen gigantesco y letal: un enorme Mickey Mouse zombie en blanco y negro. Desarrollado por la compañía Nightmare Forge, también publicó su primer tráiler en año nuevo.

El vencimiento del copyright de las versiones originales de dos de los personajes más icónicos del cine y la televisión, significa que estarán disponibles para uso de caricaturistas, cineastas, autores y cualquier persona que desee utilizarlos y que, hasta ahora, habían estado restringidos por el frecuente uso de litigios de Disney para detener la infracción de derechos de autor.

"Barco a vapor de Willie" lanzó a Mickey y Minnie Mouse a la fama cuando se estrenó en 1928. Fue uno de los primeros dibujos animados en presentar sonido sincronizado y se convirtió en uno de los más populares de su época.

La caducidad de derechos de autor a 95 años del estreno del icónico cortometraje se trata de un hito simbólico importante ya que, según destaca el sitio especializado Variety, Mickey Mouse ha sido durante mucho tiempo un ícono en las guerras de derechos de autor.

No obstante, aclararon que las versiones posteriores de Mickey y Minnie, que aparecieron en numerosas películas y programas de Disney a lo largo de los años, todavía están bajo copyright, y Disney informó a la agencia Associated Press que Mickey "continuará desempeñando un papel principal como embajador global de la Walt Disney Company".

Otras obras que entrarán en el dominio público en 2024 incluyen "El rincón de Pooh", el libro de Winnie-the-Pooh en el que apareció por primera vez su amigo Tigger, haciendo que el personaje sea de uso libre por primera vez.

En los últimos años, obras como el libro "Winnie-the-Pooh", "El Gran Gatsby" y las últimas historias de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle también fueron liberadas dando lugar a proyectos como "Winnie the Pooh: Blood and Honey", una película de terror protagonizada por el adorable oso con una secuela en desarrollo y "Enola Holmes", de Netflix, entre otros.

Mickey y Minnie Mouse estaban programados para entrar en el dominio público en 1984, pero la Ley de Derechos de Autor de 1976, promulgada por el Congreso, extendió los términos de todos esos derechos de autor a 75 años, posponiendo la expiración de "Barco de vapor Willie" hasta 2004. En 1998, el Congreso aprobó otra ley, luego apodada la "Ley de Protección de Mickey Mouse", que extendió la vida de los derechos de autor por otros 20 años, y la regla de 95 años aún está vigente hoy. (Télam)