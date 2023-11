El Nuevo Cancionero Federal fue presentado en su casa en Tecnópolis

El Nuevo Cancionero Federal 2023, que reúne las obras de 24 agrupaciones musicales de todo el país y que fueron seleccionadas a partir de una convocatoria federal, fue presentado este mediodía en el Centro de Investigación en Audio y Música de Tecnópolis (CIAM), con la presencia del Ministro de Cultura, Tristán Bauer; la directora del CIAM, Natalia Perelman, y diversas personalidades de la música argentina.

Publicado bajo el título de “La música que está llegando”, la segunda edición del cancionero fue realizado en conjunto con el Instituto Nacional de Música (INAMU), y estuvo acompañado, en sus distintas etapas de selección, grabación y producción, por diversos productores de la industria como Fabiola Russo, Sebastián Furman, Gómez Casa, More Gemma, Brenda Martin y Matías Cella. Jazz, folklore, tango, rap y choro brasileño son algunos de los géneros que confluyen en el disco, generando un mosaico de voces, colores y sonidos de todas partes del país.

Entre los proyectos que forman parte de la convocatoria, figuran Diana Divaga 2D (Junín, Buenos Aires); Vedette (CABA); Guido Arce (Necochea); Paz Sánchez (Mar del Plata), Carolina Vidarte y Trío Porá (Resistencia, Chaco); Lalo Aguilar (Colonia Benitez, Chaco); P.A.R.I.A.S (Resistencia, Chaco); Yaisa Montes (Posadas, Misiones); Flor y Joa nomás (Corrientes); Gauchos de Acero (Salta) y Rut Alonso (Jujuy), entre más.

En diálogo con Télam, Bauer sostuvo que “es una maravilla tener nuevamente este cancionero. Es un cancionero que representa la diversidad musical de nuestro país. En la selección estuvo trabajando mucho el Inamu en todas las regiones del país y de ahí surgieron aquellos músicos y músicas que vinieron a grabar a Tecnópolis, que tiene uno de los estudios más importantes de la Argentina, y con una calidad de parámetros internacionales. Es un orgullo tener en Tecnópolis uno de los estudios de grabación más importantes del mundo”.

Además, indicó: “Que junto a Radio Nacional, Inamu, Tecnópolis y el Ministerio de Cultura hayamos llevado este proyecto adelante me parece una maravilla. Es la segunda vez que lo hacemos. Surge, por un lado, nuestra diversidad cultural y musical y, por el otro, la constatación del extraordinario talento que hay en nuestro país”.

“Recuerdo que cuando asumimos me puse a ver el mapa del Ministerio de Cultura, que había sido degradado a Secretaría, y la inversión presupuestaria y la concentración en la Ciudad de Buenos Aires era realmente asombrosa -recordó el ministro-. Nosotros avanzamos muchísimo en la construcción del federalismo. Lo hacemos porque el concepto de diversidad cultural es fundamental para nuestra gestión pero, además, no podés, en un país con las características de Argentina, desarrollar un proyecto de diversidad cultural sin federalismo. Esta es una de las acciones que dan cuenta de esto: romper ese modelo hiper concentrado de la Ciudad de Buenos Aires y y redescubrir la maravilla que ocurre a nivel cultural de norte a sur, de este a oeste, en cada una de nuestras ciudades, comunidades y pueblos”.

Por su parte, Natalia Perelman, directora del CIAM, comentó: “estamos celebrando que el nuevo Cancionero Federal, edición 2023, ya se encuentra en todas las plataformas. Es un disco que tiene un proceso de muchos meses, son 24 proyectos que vinieron a grabar de todas partes del país, de las seis regiones culturales de la Argentina. La particularidad de esta segunda edición es que confluyen muchos géneros en una clave de fusión, no hay tanto rock o tango puro, sino que podemos encontrar en una misma canción una variación entre el folclore, el tango, el jazz, y mucho más”.

“Lo lindo de estos proyectos es que nos dan la posibilidad de encontrar géneros que uno no pensaría que son típicos de cada una de las regiones, de repente podemos encontrar una rapera de Jujuy, algo de tango en el Sur, y en la región de Cuyo encontramos gente que toca chamamé. Eso está buenísimo porque habla de la difusión de todas nuestras músicas. Esto está ligado a que Inamu está presente y es un poco el que va aunando los géneros, los músicos”, afirmó.

