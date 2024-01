El Polaco ofreció un show en un parador de la playa en Mar del Plata

(Por Natalia Duhalde) Ezequiel "El Polaco" Cwirkaluk se presentó hoy en la Playa Movistar de Mar del Plata ubicada en la zona de Playa Grande en un show sorpresa, donde ofreció temas clásicos de su repertorio como "Deja de llorar", "Por qué te fuiste", "Hermano mío", y "Ya no quiero verte entre otros".

El cantante comentó a Télam que desde hoy y hasta el viernes estará "con presentaciones en distintas partes de la costa atlántica bonaerense, luego seguimos por Buenos Aires y la próxima semana comenzamos una gira por Santa Fe, Rosario, San Luis, Mendoza, después cruzamos la frontera para estar en Chile y de regreso estaremos en los carnavales de Jujuy, Salta y Santiago del Estero".

Con su carisma particular y mientras se sacaba fotos con distintos fans el Polaco señaló: "Estamos junto a los chicos de Banda XXI presentando la canción titulada ´Tututu Tatata´ que nos está trayendo muchas alegrías y será un muy buen tema que ojalá se convierta en el hit del verano".

Con respecto a cómo viene el resto del año en materia musical puntualizó "estamos preparados para hacer varias colaboraciones con diferentes artistas, tocar por toda la Argentina, comenzar una gira grande por Europa donde haremos España, Italia y Alemania tocando como siempre y siguiendo haciendo ruido por todos lados".

Con respecto a las colaboraciones o dúos con otros artistas, El Polaco no dejó de manifestar "me encanta hacer este tipo de trabajos donde hay buena onda y son cuestiones que se van dando como por ejemplo con Los Totoras, la China Suárez, Yanina Latorre, el Bahiano, con Alejandro Lerner".

"Yo soy fan de todos los chicos que están surgiendo, me encanta porque el mundo va cambiando, las modas van pasando pero para mí en particular lo importante siempre es estar" enfatizó.

Para finalizar no dudó en señalar "con mi música me encanta poder sacarle una sonrisa a la gente, que se sientan cómodos, felices y sacarle una alegría a la gente. Es el mejor regalo que Dios me puede dar".

(Télam)