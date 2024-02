El realizador canadiense Xavier Dolan será el presidente del jurado de Un Certain Regard

El realizador cinematográfico canadiense Xavier Dolan, autor de títulos como "Mommy" y "Matthias & Maxime", será el presidente de la sección oficial Un Certain Regard del próximo Festival de Cannes, informó hoy la organización

"Me siento honrado y encantado de regresar a Cannes como Presidente del Jurado de Un Certain Regard; además de hacer películas yo mismo, descubrir el trabajo de cineastas talentosos siempre ha estado en el centro de mi trayectoria personal y profesional", destacó Dolan al aceptar la invitación del Festival.

La muestra cinematográfica de la Riviera Francesa, la principal del calendario internacional de festivales de cine, desarrollará su 77ma edición del 14 al 25 de mayo próximos.

Un Certain Regard es la segunda sección competitiva de la muestra, luego de la Competencia Oficial, y está reservada para el cine de riesgo y experimentación, ya sea de realizadores consagrados o de nuevos valores que asoman en el panorama del cine mundial.

Dolan escribió, dirigió, produjo y protagonizó su primer largometraje, "Maté a mi madre", a los 19 años, a partir de un relato propio y en 2010, reveló su talento polifacético al encargarse además de la dirección de arte, el vestuario y el montaje de su segunda película, "Los amores imaginarios", que tuvo premiere mundial en esta sección en la que ahora presididrá el jurado.

En Cannes ganó el Gran Premio del Jurado en 2016 por "Solo el fin del mundo" y el Premio del Jurado en 2014 con "Mommy".

Días atrás se informó que la actriz. guionista y realizadora norteamericana Greta Gerwig, responsable de "Barbie", será la presidenta del Jurado de la Competencia Oficial del certamen.

Los filmes seleccionados para tomar parte de la muestra serán anunciados el próximo 11 de abril. (Télam)