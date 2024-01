El trapero Luck Ra suma una nueva fecha en el Luna Park para el 3 de marzo

El cantante y trapero Luck Ra sumó una nueva fecha en su primera llegada al porteño estadio Luna Park para el próximo domingo 3 de marzo, luego de agotar las entradas para la presentación que realizará el día previo.

Tras lanzar sus primeras canciones en 2017, que lo llevaron a colaborar con otros nombres de la escena urbana como Seven Kayne, Kodigo, Peke 77, TOBI y Rusherking, el joven cordobés de 23 años continuó su camino en el mundo de la música a través de sus Live Sessions en la plataforma Twitch.

Luego, en 2020, lanzó "Te mentiría", la canción que lo colocó en un nuevo escalón al ingresar al Top 50 de los artistas más escuchados de Spotify en Argentina y Uruguay, y por la que fue convocado por el grupo La K'onga para realizar una versión en cuarteto.

Desde entonces, Juan Facundo Almenara Ordóñez -su nombre real- siguió creciendo: en 2021, su corte "El Campeón" fue elegido como la canción oficial de la Selección nacional tras su triunfo en la Copa América, y al año siguiente fue parte de los Premios Gardel, donde fue invitado a cantar el clásico "Pupilas lejanas", de Los Pericos, junto a Oscu y Agus Padilla.

El año pasado, Luck Ra recibió su primera estatuilla en dichos galardones por la canción "Ya no vuelvas", grabada con a La K'onga y Ke Personajes, y actualmente sus singles "La morocha", junto a BM; "Hola perdida", junto a KHEA; y "Que me falte todo", junto a Abel Pintos; están entre los principales rankings locales de Spotify.

Las entradas para su nueva fecha en el Luna Park ya se encuentran en venta a través del sitio web de Ticketportal.

(Télam)