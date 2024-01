Elogios de los organismos internacionales de derechos humanos al rol de la Defensoría

La Defensoría del Público de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que funciona desde 2012, recogió reconocimientos por parte de organismos internacionales de protección de los derechos humanos por su vínculo "no punitivo" con los medios de comunicación y por sus acciones de "fomento a la libertad de expresión".

El 92% de las consultas y reclamos de las audiencias que recibe la Defensoría, según su informe 2023, fueron sobre contenidos de los medios: 6 de cada 10 alusiones temáticas refieren a tratos periodísticos discriminatorios, predominantemente respecto de las mujeres. La Defensoría analiza las denuncias y eventualmente realiza dictámenes y tiene intervenciones con los medios infractores (capacitaciones al personal, recomendaciones).

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual de 2015, destacó "el enfoque no punitivo y su trabajo de promoción del derecho a la libertad de expresión vinculado con la necesidad de que los medios respeten los derechos humanos, la dignidad de las personas y tomen especialmente en cuenta la situación de grupos en desventaja".

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre "Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en América", valoró la importancia de los organismos independientes "en la identificación y denuncia de contenidos de odio", y señaló a la Defensoría del Público de la Argentina como un ejemplo virtuoso en el uso de recursos administrativos no punitivos.

En octubre de 2016, la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció la labor de la Defensoría del Público y le otorgó el "Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión Pública Efectiva", en la categoría "Enfoque de Género y de Derechos" por su trabajo en la "promoción de la equidad de género en la radio y televisión argentina".

A su vez, en su informe anual 2021, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión reconoció el trabajo realiza por la Defensoría del Público en materia de libertad de expresión y coberturas mediáticas de los juicios de lesa humanidad.

"Se destacan las recomendaciones realizadas para el tratamiento mediático responsable sobre la dictadura cívico-militar y el proceso de memoria, verdad y justicia", al entender que "la adecuada cobertura de los hechos relacionados con la última dictadura cívico-militar argentina y el proceso de memoria, verdad y justicia requieren la incorporación de una perspectiva respetuosa de los derechos humanos, para evitar la reproducción de discursos que puedan vulnerar derechos", subrayó el documento. (Télam)