Enero se despedirá con destacados recitales en Mar del Plata

La ciudad de Mar del Plata se convertirá en la semana venidera en la más fuerte en materia musical, con la llegada de Tan Biónica al Estadio Mundialista y los recitales en el Polideportivo "Islas Malvinas" de La Konga, Ciro, Luciano Pereyra y Diego Torres.

El 25 de enero llegará Tan Biónica al Estadio Mundialista, mientras que el Polideportivo recibirá a La Konga el 25de enero, a Luciano Pereyra el 26, a Ciro el 27 y a Diego Torres el domingo 28.

A estos artistas se le suma la Joaqui, Rusherking el 20 de enero en las playas del Faro, El Plan de la Mariposa hoy, Don Osvaldo mañana en los Silos del Puerto, entre otros.

Además, los locales de Rondamón (aunque reconocidos nacional e internacionalmente) estarán bajo las estrellas del parque de Villa Victoria Ocampo de la calle Matheu y Lamadrid hoy a las 21, presentando su disco "Que bonita vecindad" y su último EP lanzado en diciembre.

Mañana, los amantes del rock tendrán una cita antológica con dos ex Pappo y un ex Willy Crook: Alambre González y Luis Robinson vuelven a Mar del Plata para reunirse con Ezequiel Valdez a las 21.30 en Dickens Pub de la Diagonal Pueyrredón al 3000.

Mientras tanto, en el mismo escenario el 26 de enero será el show del ex Árbol Edu Smith, que presentará "Coso", su quinto disco solista; y al día siguiente a las 21.30 será el show de Ezequiel Valdez Trío + 1 antes de la salida de su próximo disco, con invitados como Andrés Pellican, Federico Viceconte y Juan Martín Rodríguez.

En tanto este domingo 21 será el turno del ex Super Ratones Fer Blanco con un show de rock internacional en la nueva sala Bristol del Casino Central, donde los miércoles ofrece su espectáculo con música de Los Beatles.

En el mismo espacio, los lunes a las 21, "Sandro" revive de la mano de Fernando Samartin, quien se ha convertido en un gran referente de la música y el recuerdo del "Gitano" desde que protagonizó el premiado musical "Por amor a Sandro".

Mientras que "Bocanada", el reconocido homenaje a Gustavo Cerati, estará el 25 a las 21, y Elvis Acosta propone noche de Música Cubana el 26 a las 23.30. (Télam)